La fascinant història de la Juanita de Batlle arriba a Terrassa

Que se sàpiga, mai va viure a Terrassa, potser mai va venir per aquí, però la seva empremta artística i vital no entén de límits locals. Parlem de Juanita de Batlle, de nom primigeni Juana Fulgencia Panadero Galán, nascuda a Consuegra (Toledo) el 28 de març de l’any 1933 i morta a Montfullà el 2004; va ser una artista “amb una vida marcada per la vocació, la força personal i un profund compromís creatiu”, com la defineix Amics de les Arts en la presentació de l’exposició de 50 obres que dedica a aquesta creadora i que romandrà fins al 8 de gener del 2026 a la Sala Salvador Alavedra de la institució cultural.
El terrassenc Josep Guindo, comissari de l'exposició, va conèixer l'obra de la Juanita fa escassament mig any, quan va adquirir una escultura del seu amic Medina Capmeny a la neboda de l'artista toledana, i es va quedar fascinat amb la història d'aquesta dona d'origen humil, una nena diferent, inquieta i amb una forta personalitat a la qual el seu pare va castrar el munt de somnis d'artístics que albergava. "Va passar gana i va haver de treballar d'auxiliar en una residència geriàtrica per sobreviure", explica Guindo.
I agrega el text d'Amics de les Arts: “Des de petita va mostrar un caràcter inquiet i una clara voluntat de ser artista, una decisió que no va comptar amb el suport familiar i que la va portar, amb només 16 anys, a començar una nova vida a Madrid. Allà, després d’un inici difícil, va entrar en una companyia americana de teatre, fet que li va permetre recórrer tota Espanya com a actriu”. La seva bellesa i una personalitat "extraordinària" no havien passat desapercebudes. "Va treballar amb Mary Santpere i Paco Martínez Soria", diu Guindo.
L’any 1952, la Juanita va arribar a Barcelona amb la idea de marxar a París, però la seva vida va fer un gir en conèixer Ramon de Batlle (Mataró 1924-Riudellots de la Selva 1985), mecenes, col·leccionista i escenògraf del Teatre Victòria. Des del primer moment van decidir compartir camí però, ai, la seva relació també va topar amb un obstacle familiar, en aquest cas amb el protagonisme del pare del Ramon. "No volia aquella parella per al seu fill. La Juanita no li agradava pel seu origen. Una dona, a més, amb aquella alçada (feia gairebé 1,80), amb aquella bellesa, i vedet...". Van viure junts, però d'amagat. L'any 1962, després de la mort del senyor de Batlle, el fill i la Juanita es van casar.
La família disposava d'una munió de cases pairals, una quinzena, i la parella es va instal·lar a Can Batlle, a Riudellots de la Selva. Aquell edifici de més de mil metres quadrats es va convertir en un centre cultural d’avantguarda, acollint estades de creadors com Guinovart, Cuixart, Otto Cavalcanti o Medina Campeny. S’hi organitzaven concerts, projeccions, teatre i trobades artístiques. Tot i que sempre va crear —bosses, nines, tapissos i altres objectes—, la creadora no es va dedicar plenament a la pintura fins a la mort del seu marit, l’any 1985, a causa d'un càncer de laringe.
“A partir d’aquell moment pintar es va convertir (per a la Juanita) en una necessitat vital, gairebé obsessiva, i en el seu refugi emocional”, indica Amics de les Arts. "L'art li servia d'escapatòria", agrega Guindo. L'obra de la Juanita, amb colors vius i contrastats, deixa entreveure influències dels artistes que van passar per Can Batlle. Se situa a mig camí entre l’expressionisme, el fauvisme i l’informalisme.
Enamorat de la història de l'artista, Josep Guindo va comprar tot el patrimoni artístic de la pintora de Consuegra, unes 200 obres. Amics de les Arts en mostra unes 50 i exhibeix també fotos d'una artista "amb una vida de pel·lícula", conclou el comissari de l'exposició.