A Terrassa hi ha una Cúpula permeable

La il·lustració conviu amb la poesia visual i amb cobertes de llibres, i amb retrats i estampes i molta fotografia, en la primera edició de “Gràfiques”, una mostra innovadora i d’ampli espectre del Laboratori Creatiu.
Aquesta iniciativa és un reconeixement a aquells que han fet possible el projecte desenvolupat pel Laboratori Creatiu d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa durant els últims nou anys a La Cúpula? Sí. És un resum de les exposicions realitzades amb les aportacions dels més de vint artistes o entitats presents en la mostra, amb preponderància orgànica terrassenca? També. La primera edició de “Gràfiques” és tot això, però, sobretot, és un pas més en l’exploració d’aquests terrenys porosos de l’art, a vegades pantanosos, a vegades de fronteres líquides. La Cúpula és territori permeable. Plafons amb cobertes de llibres, macrofotografies d’orfebreria, paisatges urbans, neodocumentalisme, il·lustracions de rerefons surrealista, acrílics digitalitzats d’Octavi Intente...
L’exposició, amb prop de 50 elements, romandrà a La Cúpula, al carrer de Sant Pere, fins al 3 de juliol, oferint al públic una síntesi d’ampli espectre d’arts gràfiques, il·lustració, fotografia, poesia visual o art imprès, “amb especial atenció a l’obra sobre paper i a les noves tecnologies aplicades a aquests gèneres”, com explica Samuel Garrofé, il·lustrador, fotògraf i comissari d’una exposició que també pretén homenatjar la recordada Roser López Monsó, creadora del laboratori.
Portades
Garrofé, a banda del seu esforç organitzatiu, contribueix a la mostra amb la cessió de portades de llibres d’Alianza creades per Daniel Gil (en va fer unes 300) que exemplifiquen “la feina d’uns professionals de la gràfica aplicada a la indústria comercial editorial”, segons el comissari. Confrontant amb les portades se situen els treballs d’Àlex Montfort i Antoni Fàbregas, resultat de la hibridació amb la fotografia i la plàstica, respectivament.
La Cúpula acull en singular harmonia aportacions del cartellisme d’Oriol Gómez, “Estripaboires”, com ara presentacions d’esdeveniments poètics, però també llibres d’artista de Fèlix Sampietro, i la il·lustració digitalitzada d’una contraportada d’Enric Sió per a una enciclopèdia. I una versió de l’obra “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard”, de Stéphane Mallarmé, proporcionada per Michel Pierson & Ptyx, que van aconseguir compondre el treball a partir dels interessos, no sempre respectats en el seu moment, del poeta culminador i superador del simbolisme. I un dibuix de 100 per 140 centímetres de Lidia Muniesa, grafit sobre paper d’art, amb el seu germà fent de model, aguantant una poma.
És tot plegat un elogi i al mateix temps una constatació de l’obertura dels límits, tenint en compte, com apunta Garrofé, que “la digitalització ha barrejat arts”? Pot ser que també això siguin “Gràfiques” i les seves al·lusions a Walter Benjamin, i l’estètica de còmic de Roc Alabern, i totes les demostracions de format variable que conviuen en un espai que exposa tres fotografies de façanes de Xavier Aragonès i el seu art de territori, on l’arquitectura esdevé un terreny personal, i obres de la fotògrafa i grafista Mariona Font cohabitant amb el neodocumentalisme de Miquel Llonch i Clàudia Borràs o el treball proper a l’estampa contemporània del mateix Samuel Garrofé.
L’exposició, amb prop de 50 elements, romandrà a l’espai d’art La Cúpula fins al 3 de juliol
Un nen d’esquena, joies fotografiades de tal manera que semblen l’esclat d’una tempesta, il·lustracions digitals directes, tintes pigmentades sobre paper d’art, més còmic... Un ventall ampli de manifestacions artístiques pren forma en un projecte amb autors bàsicament locals propiciat “per l’antiga vocació de Terrassa per mantenir una tradició artística pròpia”.
Taller Fotogràfic i Amics de les Arts han organitzat i assumit la producció econòmica d’aquesta primera edició d’una mostra que volen repetir per exposar cada any exemples d’arts visuals, de manera preferent amb autor de Terrassa. A la primera “Gràfiques” han participat Michel Pierson & Ptyx, Fèlix Sampietro, Antoni Fàbregas, Àlex Monfort, Oriol Gómez “Estripaboires”, Samuel Garrofé, Miquel Llonch, Xavier Aragonès, Jacint Morera, Pep Busquet, Jordi F. Fernández, Mariona Font, Claudia Borràs, Octavi Intente, Oriol Hernández, Anna Clariana, Juan Antonio Albarral, Josep González, Lidia Muniesa Vers, Roc Alabern, Daniel Gil, Enric Sió, El Pla Centre d’Art Contemporani i Taller Fotogràfic.
L'amateurisme
Les arts, a partir del conceptualisme, van abraçar l’amateurisme “com a fet reivindicatiu i provocador, en un intent de voler participar de la vida comuna”, diu Garrofé en la presentació de l’exposició. El text inclou part del pròleg escrit per Jesús Carrillo per al llibre “La piel de la imagen”, de José María Alcalá. Diu Carrillo que tant les operacions artístiques com les quotidianes, “des de l’àmbit del treball a la producció de l’oci, es relacionen per als seus fins particulars amb unes mateixes tecnologies, amb unes mateixes eines i amb uns mateixos procediments, que són aquells que té també a la seva disposició l’estampa”.