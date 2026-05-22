A Terrassa hi ha unes quantes geishes

A Kyoto, “geisha” rep el nom de “geiko”, que vol dir “dona excelsa en les arts”. A Terrassa s’ha instal·lat una mena de “sucursal” de silencis i lents posats, ornaments seculars i maquillatges blanquinosos. Hi ha unes quantes geishes en les parets de la Sala Salvador Alavedra, convertides en una galeria de fotografies i quadres que s’alternen per oferir una variada selecció de les geishes japoneses i el seu món. Les fotografies són de Josep Guindo. Les pintures, compendi de colors vius, de Pere Lluís León. Tots dos col·laboren junts en diversos trams artístics i vitals des de fa més d’un quart de segle.
L’espai expositiu d'Amics de les Arts, al carrer del Teatre exhibeix fins dijous vinent, 28 de maig, 34 peces artístiques: 18 documents fotogràfics i 16 obres pictòriques. Explica Guindo que amb freqüència ens obstinem a tenir tot programat i, per consegüent, a intentar controlar tot el que succeeix al nostre voltant. No imaginem el paper determinant de la música de l’atzar en les nostres vides: “Molt sovint ens veiem immersos en situacions imprevisibles que escapen del nostre control o plans inicials”.
La reflexió general ve a col·lació per l’origen de tot plegat; almenys, del de les fotografies. El 24 de juliol del 2011, Guindo deambulava per Kyoto plasmant amb la seva càmera temples històrics. Diu que per atzar va arribar al Santuari Yasaka tot just quan començava una desfilada, la Hanagasa Junko, la Processó dels Barrets de Flors. Es va deixar portar pels carrers principals del barri de Gion en un recorregut atzarós que li va permetre fer fotos “sobre el meravellós món de les geishes”, les dones “excelses en les arts” que conreen una professió “extremadament exigent”. Les “geiko” són “maiko” durant els seus durs estudis, que inclouen l’aprenentatge del dialecte local, l’aprofundiment en la història, la cultura i les tradicions i el domini d’un ampli ventall de facetes artístiques, des de la dansa a la cerimònia del te, passant per la interpretació de cançons amb el “shamisen”, un instrument de tres cordes.
Estètica
Geisha ve de “gei”, que significa “art”, i de “sha”, que significa “faedora”. Instruïda per a la dansa, la música i la cerimònia del te, es contracta per animar reunions.
Les imatges realitzades per Guindo capten instants quotidians d’aquestes dones, la seva estètica “perfectament cuidada”, amb els seus vestits (quimono), els seus maquillatges i els seus elaborats pentinats i ornaments (kanzashi) en el cas de les “maiko” o les perruques de les “geiko” (la katsura). Tot plegat forma un conjunt “fascinant i molt fotogènic”, segons el fotògraf. Guindo, doctor, ha mantingut amb Pere Lluís León una col·laboració de més de 25 anys, primer amb León com a il·lustrador mèdic i actualment com a artista plàstic. Format a la Llotja i després a l’escola Massana, León va residir a Brussel·les i Rotterdam, on va compaginar el treball amb estudis pel seu compte. Va tornar a Barcelona, on ha treballat en diversos estudis de publicitat amb especialització en comunicació gràfica i il·lustració mèdica.
Els acrílics sobre tela que exhibeix el pintor a Amics de les Arts i Joventuts Musicals estan inspirats en les fotografies de Guindo i constitueixen una mostra significativa de l’estil de León, que se situa entre l’expressionisme abstracte i el neocubisme, però amb un sentit principalment figuratiu. I amb l’ús de colors vius i de la intensitatd del contrast, que combina amb delicades transicions. A les representacions de geishes (els títols corresponen només a numeracions), l’artista ha sumat a la Sala Alavedra obres com una natura morta japonesa: tetera, vano, bastonets. La resta, dones excelses en les arts.