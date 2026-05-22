El far de Darío Fo a Terrassa: "El teatre era el periòdic parlat i dramatitzat del poble"

La companyia El Faro Teatro portarà a escena aquest dissabte “Misterio bufo”, obra cabdal en la trajectòria d’un dels dramaturgs moderns més importants: Darío Fo. L’obra es representarà a les 19 hores a la Societat Coral Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, al número 122 del carrer de Sant Marian.
Amb aquesta funció, els membres d’El Faro Teatro volen retre homenatge al gran actor i escriptor italià l’any del centenari del seu naixement a Sangiano. La companyia considera “Misterio bufo” l’obra mestra d’aquest autor guanyador del Premi Nobel de Literatura.
Subversió
L’espectacle, interpretat per Iván Giménez i Miquel Cruz, s’estructura en diverses peces curtes “de tall medieval i temàtica bíblica, on no falta la sàtira, la denúncia i la subversió del poder, i el relat establert per aquest, a través del riure”, indica la promoció de l’obra.
El Faro Teatro recorda que, com deia l’autor homenatjat, “per al poble, el teatre ha estat sempre el mitjà principal d’expressió, de comunicació, però també de provocació i d’agitació d’idees. El teatre era el periòdic parlat i dramatitzat del poble”. L’entrada a la funció al Coro Vell és de taquilla inversa (pagament voluntari), tot i que es recomana un mínim de 5 euros.