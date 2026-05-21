Preparats per a una festa de ritme a Terrassa?

Moltes vegades apunten punts funk en aquesta aposta de protagonisme repartit i tot està envernissat per aquesta sensació inevitable d’expansió que caracteritza al groove. Tot això redunda en la impressió que el nom del projecte està ben triat. Aquest divendres a la nit (21.30 hores) desembarca a Terrassa un vell conegut amb 58 presències a la Nova Jazz Cava i gairebé 45 anys de residència a Barcelona, on va arribar procedent del seu Canadà natal. És Dave Pybus, saxofonista i líder del Pybus Groove, amb el qual portarà aquest divendres la seva màgia rítmica en format de quartet.
El grup Pybus Groove torna al club del passatge de Tete Montoliu amb una proposta que celebra la vitalitat permanent del jazz-groove, “reafirmant-se com una de les formacions de referència del gènere a casa nostra”, destaquen els organitzadors del concert d’aquest divendres, 22 de maig. La banda va deixar els escenaris durant uns anys i reprèn el seu camí recuperant la potència energètica i la capacitat de connexió que van caracteritzar aquesta iniciativa durant més de dues dècades.
Quan es tracta de diversificar singularitats, aquí estan. Quan es tracta de remar tots a l’una, que és gairebé sempre, el so és compacte. Dave Pybus (saxo tenor i soprano) encapçala una formació que completen Toni Saigi, “Chupi”, al piano i els teclats; Jules Bikôkô Bin’ Jami al baix i Caspar St. Charles a la bateria. Amb un nom consolidat a l’escena de casa nostra i amb centenars de concerts arreu de Catalunya i Espanya, Pybus Groove ha assolit una categoria alta dins del circuit jazzístic, un grau que té explicació per un so inconfusible. La banda de Pybus uneix l’esperit improvisador del jazz amb ritmes populars de la música negra contemporània.
Reinterpretacions
El repertori del conjunt alterna composicions pròpies amb reinterpretacions de clàssics, “construint un directe dinàmic que transita amb naturalitat entre el soul, el funk, el rhythm and blues i pinzellades de hip-hop”, subratlla el Club de Jazz Terrassa. El groove és el motor principal d’una proposta de base rítmica potent, línies de baix marcades i els buits necessaris per a la improvisació col·lectiva.