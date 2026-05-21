Arriba a Terrassa un dels cors més reconeguts d'Ucraïna

Homin actuarà a LaFACT aquest divendres i aquest dissabte

Publicat el 21 de maig de 2026 a les 19:54

Música d’arrel popular, clàssics ucraïnesos i fins i tot peces espirituals formen la base del repertori de Homin, un conjunt coral que portarà aquest divendres i dissabte la seva concepció polifònica a l’escenari de LaFACT de Terrassa.

Homin és una de les formacions corals més representatives de l’escena musical ucraïnesa actual. Amb partitures sustentades en el folklore que també fan noves lectures del patrimoni coral, el grup combina la precisió del cant acadèmic amb la intensitat emocional. Les seves actuacions proposen rigor tècnic, excel·lència vocal i càrrega sentimental en un espectacle que ha visitat escenaris de mig món, dels Estats Units a Alemanya, passant per Polònia, Sèrbia, Espanya o la República Txeca.

Dues actuacions

Ha guanyat nombrosos concursos i va participar amb la interpretació d’una peça a l’últim episodi de la sèrie “Chernobyl” (HBO, 2019). Va representar Ucraïna en el Festival Coral Internacional a Suècia. El conjunt oferirà una primera actuació a LaFACT aquest divendres, a les 19 hores, i una segona aquest dissabte, a la mateixa hora. 

Homin és un cor municipal de Lviv que va ser fundat l’any 1988 pel cantant i director Oleh Tsyhylyk. Aquest dilluns té previst actuar a Madrid.

