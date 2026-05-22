Terrassa celebra el Dia Mundial del Modernisme

El Museu de Terrassa organitza diferents activitats per commemorar el Dia Mundial del Modernisme, que se celebrarà el 10 de juny.
A Terrassa s’han impulsat diverses propostes "que permeten apropar-se, de forma lúdica, al patrimoni modernista de la ciutat", afirma l'Ajuntament. El programa inclou jornades de portes obertes, exposicions o visites guiades, entre altres iniciatives. Enguany el tema principal de la jornada és "Les dones del modernisme" amb la intenció de donar a conèixer i valorar les nombroses dones que van contribuir al moviment modernista "com a artistes, creadores, artesanes, mecenes, patrocinadores o figures clau, sovint absents dels relats tradicionals".
A més, aquest any, a Catalunya l’esdeveniment coincideix amb la commemoració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí (25 de juny de 1852 – 10 de juny de 1926), figura reconeguda a nivell mundial i arquitecte de referència del moviment modernista. Per celebrar l'esdeveniment, el Museu de Terrassa, amb el suport de la xarxa RANN (Réseau Art Nouveau Network) i l’Itinerari Cultural del Consell d’Europa, organitza un programa d’activitats adreçades a diferents públics. Són aquestes:
-Dimecres 10 de juny, a les 17.30 hores: "La mainada al museu". Taller familiar per a infants a partir dels 6 anys: "Un trencadís modernista".
-Dimecres 10 de juny, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores. Portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, un dels equipaments patrimonials i modernistes més representatius de la ciutat.
-Dimecres 10 de juny, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores. Portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís, que acull l’exposició "Alexandre de Riquer i la configuració del modernisme local".
-Diumenge 14 de juny, a les 11 hores: "La Dominical al museu". Al Castell Cartoixa de Vallparadís, visita "Les dones en el Modernisme terrassenc". La visita, relacionada amb l’exposició "Alexandre de Riquer i la configuració del modernisme local", permet descobrir els diferents papers que van jugar les dones en el món cultural de la ciutat de l’època.
A les xarxes socials
Vinculat a la temàtica d'aquest any del Dia Mundial del Modernisme 2026, el Museu de Terrassa col·labora en una iniciativa impulsada per la xarxa europea RANN, que a través d'una activitat col·laborativa a les xarxes socials (Instagram) "anima a difondre les figures femenines vinculades al modernisme". Des del Museu de Terrassa es presenta la figura de Teresa Romero Domingo, considerada una de les primeres artistes naïfs, procedent d'una família republicana, laica i aficionada a les pràctiques espiritistes.