Anggie Obin, flautista panamenya: "La música és una manera de viure, una cosa natural".

Molts la segueixen considerant encara “talent emergent”, etiqueta recurrent, però la trajectòria d’Anggie Obin permet presumir que ja és una artista consolidada. La flautista i compositora nascuda al Panamà, resident a Barcelona des de fa cinc anys, formada a Chicago, Boston i Nova York, torna aquest dissabte a Terrassa al capdavant del seu quintet. És una formació de luxe: Bill McHenry, una de les veus més personals de l’escena novaiorquesa, al saxo; el contrabaixista Masa Kamaguchi; la bateria Estefania Chamorro, una de les figures actuals més sol·licitades; i la pianista Lucía Fumero. Per a la líder de la banda, la música és una forma de viure.
En una entrevista al JazzClub, Obin elogia l’escena barcelonina, “molt potent”, que ofereix oportunitats “de realitzar diversos projectes i gèneres”. Ella se sent “molt còmoda” en un ambient que no limita la creativitat, sinó al contrari: permet les exploracions pròpies del jazz i d’un esperit com el seu, com el d’una compositora que es va educar en la música clàssica i va rebre classes al Conservatorio Nacional de Música Narciso Garay. Va estudiar també al Berklee College of Music. Va compartir escenari amb reconeguts artistes com Rubén Blades o Danilo Pérez, i el gran Kenny Garrett va esdevenir el seu mentor, obrint-la una porta crucial, la del coneixement del jazz i el llenguatge de la improvisació. Danilo Pérez va contribuir de manera determinant a fundar en l’Anggie la identitat del jazz com a música, però també “com a comunitat”.
La compositora considera vital la llibertat del jazz, tot i que valora el so i la tècnica adquirits en la formació clàssica. “Vaig connectar molt amb el concepte d’improvisació”, diu. Anggie Obin combina creativitat, sensibilitat i una marcada voluntat de fusió, integrant influències que van del jazz contemporani a les sonoritats llatines i l’avantguarda.
Com a casa
"Per compondre utilitzo molt el mètode prova-error. Les idees sorgeixen depenent el que estigui escoltant en aquell moment. Quan m'assalta una melodia, la gravo amb el mòbil, i a partir d'aquí vaig desenvolupant la idea", explica. Per a ella, la música és "una manera de viure, una cosa natural".
"No m'obligo. Quan pujo a l'escenari em sento com si estigués a casa, parlant-li al públic", conclou la flautista. Aquest dissabte, a les 21.30 hores, tornarà a la Nova Jazz Cava, on ja va tocar l’any passat liderant un quartet i amb el projecte Las de Barcelona, el 2024, al programa de la 43a edició del Festival Jazz Terrassa. .