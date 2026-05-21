Concert de José El Ciego a Terrassa

Virtuosisme no li falta, ni tampoc desig d’experimentar. José Antonio Rodríguez Fernández (agost de 1985) es fa dir José El Ciego i és un guitarrista granadí que entrellaça el resultat de la seva formació flamenca amb altres ritmes, com els associats al reggae, sense deixar de banda els seus afectes de rumba. Aquests són evidents gairebé sempre en els recitals d’un artista que aquest divendres portarà el seu espectacle a la Sala Rasa 64.\r\n\r\nJosé El Ciego toca la guitarra amb múltiples registres, però també canta, i aquesta nit vol seguir demostrant la seva capacitat en un concert que començarà a les 22 hores. José Antonio Rodríguez és considerat un dels guitarristes més creatius i amb un discurs més personal del panorama actual.\r\n