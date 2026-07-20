Acaba el festival internacional de cant coral: "Han demostrat una gran valentia"

Els dos primers concerts, a la Seu d’Ègara. Els altres dos, a l’Auditori Terrassa, on el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires va tancar aquest divendres passat la cinquena edició del Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa amb un compendi de classicisme, cançó iberoamericana i havaneres.
Terrassa Ciutat Coral, federació organitzadora d’aquest certamen internacional, fa un balanç “altament positiu” d’un esdeveniment que enguany “ha estat un clar reflex de la diversitat, tant en l’àmbit musical com en l’artístic, gràcies a la participació de formacions molt diferents en estil i format”.
El públic ha pogut gaudir “de grans agrupacions mixtes de més de 50 veus que han compartit escenari i han contrastat harmònicament amb la singularitat i la calidesa de l’agrupació coral del cor d’homes”, en referència al Choir + de Madrid que va protagonitzar la segona jornada del festival el divendres 10 de juliol. El certamen l’havia obert el 9 de juliol la formació basca Bi Hotsak. La majoria de cors del cartell ha aportat al programa un conjunt de peces allunyades del seu repertori habitual “amb un gran encert interpretatiu, demostrant una gran valentia a l’hora de sortir de la seva essència”, en paraules de Rosa Maria Ribera, directora artística del festival.
L’excepció a aquesta vocació heterodoxa va ser la Coral Cantiga, que a la tercera proposta (l’11 de juliol) va dedicar el seu repertori a música catalana “amb un espectacle conceptualment molt interessant, emotiu i transgressor”.
Assistència
Més enllà del que ha passat dalt de l’escenari als dos espais, l’organització vol subratllar la resposta del públic: “Malgrat que hem viscut el festival en plena onada de calor, l’assistència s’ha mantingut molt semblant a la d’anys anteriors. Això ens demostra que estem consolidant un festival amb una audiència fidel que coneix perfectament el nostre esperit, que té ganes de descobrir nous àmbits de la música coral i que gaudeix de veritat amb les propostes que cada any anem oferint”.
Terrassa Ciutat Coral recorda, però, que el festival oferirà una segona part. Ja es treballa en els concerts de Nadal, “que enguany tindran la Pau com a eix vertebrador”.