L'orgue elèctric sona al pati del jazz a Terrassa

Són tres en un amb un embolcall que evoca aquelles nits que Jimmy Smith va canviar per sempre. Si l’organ jazz s’ha obert camí com a subgènere, amb aquest trio té un exemple clar de com les combinacions amb aquesta màquina musical obtenen una vibració elèctrica diferent a la resta. Aquest dissabte, a les 22 hores, hi ha cita terrassenca amb Steinbert · Benoit · Gandul.
La nova proposta del cicle Jazz a la Fresca omplirà el pati de la Nova Jazz Cava amb una connexió de tradició i contemporaneïtat de la mà de “Collage”, un projecte edificat a partir de composicions originals que exploren nous camins sonors sense perdre de vista l’herència dels grans conjunts (de trio) d’organ jazz. La formació reuneix tres músics amb trajectòries diverses.
El guitarrista Alein Steinbert, format al Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo (Sevilla), incorpora a la banda la seva personalitat jazzística influenciada per figures com George Benson, Pat Metheny o John Scofield, mentre que el baterista francès Thibault Benoit suma una àmplia experiència internacional entre el jazz, el rock i les músiques del món. Completa el conjunt Álvaro Gandul, músic reconegut, compositor, pianista i arranjador habitual de la cantant sevillana Alba Molina, amb qui va tocar a la Cava al desembre passat. aquest dissabte, el grup presentarà “Collage”, àlbum editat pel segell Errabal Jazz i resultat elegant d’un esforç col·lectiu que vibra especialment amb orgue elèctric.