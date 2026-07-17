La Catedral del Sant Esperit de Terrassa acollirà aquest dilluns, 20 de juliol, un concert del Cor del Queens' College de la Universitat de Cambridge.
Es tracta d'una de les formacions corals universitàries més prestigioses del Regne Unit. L'actuació començarà a les 20.30 hores i oferirà aproximadament una hora de música sacra, amb un programa centrat en la Missa en Mi bemoll de Josef Rheinberger, una de les obres més destacades del repertori coral romàntic. El concert inclourà també peces de Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms i Max Reger, així com alguna intervenció d'orgue solista.
El cor està format per estudiants de la Universitat de Cambridge i és la formació encarregada d'interpretar la música dels oficis religiosos de la capella del Queens' College, cantant regularment les celebracions d'Evensong i Compline durant el curs universitari. Aquesta activitat litúrgica es complementa amb una destacada projecció internacional.
Cada estiu, sota la direcció de Nicholas Morris, el cor realitza una gira per Europa. En els darrers anys ha fet concerts als Països Baixos (2023), Suïssa i Itàlia (2024) i Suècia (2025). Aquest 2026, la gira farà parada a Terrassa.
El programa
Aquest serà el repertori: "Der Geist hilft" (Bach), "Messe in Es" (Josef Rheinberger), "Herzlich tut mir verlangen" (orgue sol, Brahms), "Schaffe in mir, Gott" (Johannes Brahms), "Warum ist das Licht gegeben" (Brahms) i Palmsonntagmorgen (Max Reger).
L'entrada és lliure fins a completar l'aforament del temple.