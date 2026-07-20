Transhumància d'ovelles i un os a Terrassa

Un ramat especial en transhumància, una metàfora sobre la pèrdua i el procés de comiat en una experiència immersiva, un curiós eriçó, un os tan bru i afable com divertit, una ciutat d’oficis impossibles, les vicissituds de Putxi i Nel·li i una ovella que permet connectar amb les necessitats humanes essencials... Totes aquestes històries, i una Mulassa convertida en teatre, han omplert el barri del Roc Blanc de màgia en teatre de guinyols amb el Festival Didó de Titelles i Música de Terrassa, celebrat de dijous a diumenge passats.
El festival, iniciat fa 10 anys per l’Associació Amics de la Música de Terrassa i donat a la ciutat al 2025, és l’únic certamen a Catalunya dedicat de manera específica a la trobada entre titelles i música en directe. Aquest any s’ha instal·lat al Roc Blanc amb la implicació de l’associació veïnal i aprofitant l’empenta del nou equipament construït al barri, el casal cívic.
L’esdeveniment ha reunit companyies considerades de primer nivell al teatre familiar català, com ara Xip-Xap, Txo Titelles o Príncep Totilau. La nòmina de grups reconeguts presents a la cita s’ampliava amb la Cia. Inflable, guanyadora d’una beca Terrassa Crea, El Que Ma Queda de Teatre, la Cia. Deliri i La Mà de l’Artista.
La Mulassa de Girona, juntament amb la seva homònima de Terrassa, també formava part d’un programa d’espectacles gratuïts dirigit per Jordi Palet Puig, dramaturg i autor de referència al teatre familiar de Catalunya.