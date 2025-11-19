Adele canta a Terrassa de la mà de Geni Ferreiro

Geni Ferreiro es transforma en Adele des de l’admiració i la feina constant de millora. La cantant terrassenca serà aquest divendres, 21 de novembre, a LaFACT de Terrassa la intèrpret principal a l’espectacle “Skyfall Tribute Adele”, el que es presenta com “un homenatge a la veu d’una generació, interpretat amb passió i respecte”.
“Adele ha deixat una empremta inesborrable en la història de la música amb la seva veu inconfusible i les seves cançons plenes d’emoció”, prossegueix l’organització d’un concert que recrea el seu so "i ofereix un espectacle que fa justícia al seu llegat”.
La formació està integrada per sis músics professionals amb una llarga trajectòria als escenaris: Geni Ferreiro (veu), Jorge Carrasco (baix), Jose Gallardo (piano), Danko Compta (bateria), Gora Casado (guitarra) i Asun Molina (cors). La combinació de tots plegats “aconsegueix un so autèntic i una posada en escena que transmet tota la força i l’emoció d’un concert d’Adele”.
Treball minuciós
Geni Ferreiro, amb una veu potent i commovedora, farà sentir al públic que està escoltant la pròpia Adele. La cantant egarenca sent una profunda admiració i consideració per Adele Laurie Blue Adkins, coneguda com a Adele, i treballa minuciosament cada matís, cada emoció i cada nota de l’artista britànica. El públic que assisteixi aquest divendres a LaFACT (21 hores) viurà un recorregut pels grans èxits de l’artista amb cançons com “Hello”, “Someone like you”, “Rolling in the deep”, “Set fire to the rain”, “When we were young” o “Easy on me”.
Vocalista i professora de cant, Ferreiro ha estat membre de diversos conjunts, un dels quals la coral Tons i Sons. Va participar en el programa televisiu “Oh Happy Day”. Formada en especialitats com llenguatge musical, improvisació de jazz o piano, també ha protagonitzat tributs a Abba.