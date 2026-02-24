Els retrats de Montse Baucells: “La pintura em serveix d’eina per plasmar l’expressió"

Diu que es va posar de debò amb els retrats en el 2023, després d’una etapa d’aquarel·les centrades en paisatges. Exposa per primera vegada ara a la Sala Paüls de Terrassa, on part de la seva obra estarà instal·lada fins aquest diumenge vinent, 1 de març. Sorprèn la perfecció del seu realisme, però a l’autora, Montse Baucells, allò que li importa se submergeix en el contingut. “El que m’interessa és l’expressió del rostre”, assegura.
L’espai expositiu radicat al barri de Vallparadís acull “a una artista excepcional, amb una obra increïble”, en paraules del responsable de la sala, Jordi Paüls. La dibuixant i aquarel·lista ha trobat en el retrat la seva font de creació més productiva. Sempre es va sentir atreta pel rostre humà, pels matisos, per aquesta mirada que pot passar inadvertida, per aquest gest, aquesta nena amb gat, aquest home amb un nen a les espatlles, aquest home gran amb posat d’assossec, fins i tot aquest llop.
L'aigua, els pigments
“La pintura em serveix d’eina per plasmar l’expressió, que és el que em motiva”, apunta l’artista, que treballa “amb paper 100% cotó”, l’aigua, els pigments, “jugant amb mullat sobre mullat, sec sobre sec”, superposant capes, treballant la tècnica de l’aquarel·la per mostrar aquest nen amb auriculars, aquesta dona pensativa, aquests dos nens en celebració feliç d’aniversari.
“Segons les aptituds i predisposicions de cadascú, a causa del pas del temps, el caràcter, els sentiments i emocions i experiències viscudes, el nostre món interior apareix a través del rostre, reflectit en cada mirada, en cada petit gest, en cada arruga. Sembla que el nostre rostre ens delata i mostra tot allò que amaguen les paraules”, comenta la pintora. Exposar a la Sala Paüls li serveix “per sortir enfora i connectar amb altres artistes i intercanviar-hi experiències. Més que una sala, això és un lloc de trobada”, conclou.
Horaris
Les exposicions a la Sala Paüls es poden visitar dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, de 19.30 a 21 hores, i diumenges, de 12 a 14 hores. L’espai expositiu es troba al número 18 del carrer de Salvador Busquets, al barri de Vallparadís.