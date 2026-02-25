Sonets per a un trio líric a Terrassa

Dos sopranos i un pianista a l’escenari, Monteverdi enllaçat amb Brahms, amb Bellini i Fauré pel mig. L’esperit de Mozart també es deixarà veure per allà, saludant Mendelssohn. Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa avança en el seu programa doble Fem Sala; doble, perquè combina representacions professionals tant teatrals com musicals, tot en petit format, una cosa recollida, íntima, que aquest dijous (20 hores) té una cita amb el Trio Bonanova per a un concert líric.
“Sull’aria” és el títol de l’espectacle que proposa la formació integrada actualment pel pianista Manel Ruiz, la soprano Assumpta Cribillers i la reconeguda soprano terrassenca Maria Teresa Vert. Tots tres presentaran a Amics de les Arts aquest vespre un programa de sonets per a dues veus que començarà amb “Pur ti miro”, de Claudio Monteverdi, i prosseguirà “amb exemples del bel canto més genuí”, segons indica l’entitat organitzadora. El recital inclourà la versió de la commovedora “Stabat Mater dolorosa” de Giovanni Battista Pergolesi, així com duets de Mendelssohn, Brahms i Fauré. El Trio Bonanova preveu tancar el concert amb duets d’òpera de Mozart, com “Sull’aria” de “Les noces de Fígaro” i “Prenderò quel brunettino”, corresponent a “Così fan tutte”, i amb el duet “Mira, o Norma” de Vincenzo Bellini.
Maria Teresa Vert necessita poques presentacions. Nascuda a Terrassa, és filòloga i cantant formada al Conservatori Professional de la seva ciutat, a la Hochschule für Musik de Viena i al Conservatori d’Innsbruck. Ha actuat a diverses poblacions d’Espanya i a països europeus. A més de la seva destacada tasca docent, Vert compta amb una trajectòria musical reconeguda tant per la crítica com pel públic per facetes com el domini escènic i la capacitat interpretativa.
La seva acompanyant vocal al concert, Assumpta Cribillers, és una soprano formada al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i al Conservatori Superior de Música del Liceu, amb titulacions de Grau Mitjà de Piano i Títol Superior de Cant. Cribillers ha dut a terme classes magistrals amb figures com Montserrat Caballé, Alfredo Kraus i Victòria dels Àngels. També compagina la seva activitat artística amb la docència i té un ampli recorregut en música antiga, lied, cançó catalana i òpera, amb recitals arreu de Catalunya i Espanya.
Manel Ruiz també es va formar al Conservatori del Liceu de Barcelona, on va obtenir el Premi d’Honor del Grau Superior. És un pianista repertorista especialitzat en repertori vocal i de cambra i ha col·laborat amb sopranos i amb el Cor i Orquestra del Gran Teatre del Liceu, participant en nombroses produccions operístiques.
Nou espectacles
El cicle Fem Sala, l’aposta d’Amics de les Arts per l’escena en petit format, es va encetar el 24 de gener i acabarà el 26 de març. Durant aquest mes i escaig, la institució ha programat nou espectacles: cinc de teatre i quatre de música. El 7 de març proposarà “Passejant amb Santiago Rusiñol”, un viatge teatral representat per Àlex Casanovas al cor de l’art i la cultura que convida a redescobrir l’obra i el pensament d’un dels grans referents de la cultura catalana, “un artista polifacètic que va saber capturar l’esperit de la seva època amb una mirada crítica i poètica”.