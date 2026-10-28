"Omplia de la seva essència de diva excèntrica cada espai que trepitjava"

Paula Estapé serà l’encarregada de conduir la segona xerrada del cicle “Mirades Emergents”, el programa del Museu Tèxtil que vol esdevenir una finestra als treballs de recerca realitzats per joves estudiants de graus i/o estudis humanístics que vinculen la història, la història de l’art o altres disciplines amb el tèxtil i la moda. La segona activitat es desenvoluparà aquest dijous a les instal·lacions del museu, al carrer de Salmerón, a partir de les 17.30 hores, amb la ponència “Carmen Tórtola Valencia, ballarina i col·leccionista”.
Estapé és graduada en Història de l’Art i en el Màster d’Anàlisis i Gestió del Patrimoni Artístic a la UAB. La seva xerrada explorarà la biografia i trajectòria artística de Carmen Tórtola (Sevilla, 18 de juny del 1882-Barcelona, 13 de febrer del 1955) , tant la seva faceta com a ballarina com la seva passió pel col·leccionisme tèxtil. Segons la presentació de l’acte, en vida va col·leccionar peces tèxtils de diferents orígens, d’estils precolombí, copte, francès, anglès i espanyol, així com teixits exòtics, tant antics com moderns, provinents de països com la Xina, l’Índia i el Japó, entre d’altres.
El tèxtil va esdevenir una eina molt important en la creació del seu personatge, va servir per a la confecció del vestuari en les seves escenografies i com a decoració dels seus camerinos, estances d’hotels i de casa seva, “omplint de la seva essència de diva excèntrica cada espai que trepitjava”, apunta el museu. Va ser musa de molts artistes, entre els quals terrassencs, i va inspirar “‘Carmen, la bailaora”, obra pictòrica de Julio Romero de Torres.