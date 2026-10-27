Amics de les Arts celebrarà el seu centenari a diversos barris de Terrassa

Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa prepara els esdeveniments del seu centenari, que desplegarà durant tot el 2027 a diversos sectors de la ciutat i que posarà en marxa el 16 de gener vinent amb una cercavila de la qual formaran part Nans de Terrassa i Ministrils del Raval, amb sortida des de la seu de la institució i destinació a la Nova Jazz Cava.
L'entitat ha previst presentar el programa aquest mes de desembre vinent. Vol portar la celebració a diferents barris de Terrassa i planteja diverses exposicions; almenys, tres: una amb un centenar de cartells d’actes, una altra amb patrimoni artístic de l’entitat i una tercera amb documentació històrica. L’acte central es durà a terme el 4 de novembre del 2027 al Teatre Principal. Aquest dia es compliran 100 anys del naixement de la institució.
Utilitat pública
Dies enrere, la Generalitat de Catalunya va declarar oficialment Amics de les Arts com a enitat d'utilitat pública. El treball ha estat ardu, sobretot en l’últim any i tenint en compte que el gruix de la feina l’han dut a terme voluntaris, membres de l’entitat. La sol·licitud formal es va realitzar a finals del 2025 i l’expedient es va presentar l’abril passat després d’algunes esmenes. Ha valgut la pena. “N’estem molt satisfets. Era una de les nostres fites pendents”, comenta Maria Miralda, presidenta de la institució. I, ben pensat, la resolució arriba en bon moment, quan la institució cerca patrocinadors de cara a la commemoració del centenari. “A més del prestigi i del reconeixement de la feina feta, suposa avantatges fiscals tant per a socis com per a patrocinis”, observa la presidenta. L’expedient ha comptat amb les apreciacions d’altres entitats sobre la feina feta per Amics de les Arts durant dècades.
Aquest dissabte passat, la institució va obrir una exposició amb 56 obres de la Col·lecció Soler Casamada, que ha posat a la venda en forma de subhasta extraordinària fins al 3 de novembre, amb un sistema d’ofertes presencials i confidencials. Hi ha obres de Sebastià Freixas Vivó, Miquel Mas Martí, Josep Rigol i Fornaguera, Ramon Sanvisens i Marfull, Teresa Jordà Vitó, Josep Camí i Aliart, Antoni Padrós, Josep Baqués i Tomàs, Ignasi Mundó i Marcet i Manel Plana Sicilia, entre molts altres artistes. Els diners recaptats en les puges seran destinats a la celebració del centenari. El 4 de novembre, dimecres, s’obrirà l’urna i es durà a terme el recompte públic de les ofertes.