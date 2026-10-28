Ajuts a joves músics: "L'objectiu és fomentar el creixement artístic"

Blues, ambient, electrònica, experimental, folk, indie, jazz, hip-hop, rap o trap, música clàssica i per a infants... Fins a 26 gèneres conté la convocatòria d'ajuts a la creació musical que ha obert la xarxa de Cases de la Música, inclosa la de Terrassa. Les inscripcions estaran obertes fins el 15 de desembre.
L'ajuda està destinada a fomentar la professionalització d’artistes i grups emergents. L’objectiu és acompanyar els aspirants, “proporcionant suport integral per treballar en la difusió de les seves propostes artístiques a través de l’enregistrament en estudi, la producció de directes, l’enregistrament de videoclips i de RAW Sessions i la composició en col·laboració amb la Fundació SGAE”.
A més, d’entre les propostes presentades “s’escolliran propostes que optaran a l’Ajut Incubadora”, a les quals s’oferirà un programa d’acompanyament i assessorament personalitzat dins la indústria musical. La selecció de propostes es durà a terme entre els equips de la xarxa de Cases de la Música conjuntament amb professionals del sector vinculats a cada territori. La Casa de la Música de Terrassa té la seva seu al número 76 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels.