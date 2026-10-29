La vaga de maquinistes suprimeix un tren de l’R4 i retalla el trajecte de dos més en un matí amb menys viatgers

L’R4, la línia de Rodalies que passa per Terrassa amb parada a l’estació del Nord i a Terrassa Est, ha tingut un tren suprimit durant l’hora punta del matí d’aquest dijous, en la jornada de vaga de maquinistes convocada pel sindicat Semaf a totes les empreses del grup Renfe. Segons les dades de Rodalies de Catalunya, fins a les 9.30 hores hi havia 150 circulacions programades a tota la xarxa i se n’han suprimit cinc: tres a l’R2, un a l’R3 i un a l’R4. En les primeres hores de la jornada, que coincideix amb l’endemà de l’accident ferroviari mortal d’Urda, a la província de Toledo, l’afluència ha baixat un 25% respecte a un dia habitual.
Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya, ja havia explicat a primera hora a Catalunya Ràdio que dos combois de l’R4 circulaven només en una part del recorregut. Més tard, en una atenció als mitjans, ha parlat de “pràcticament una absoluta normalitat” i ha remarcat el compliment dels serveis mínims, tot i que ha advertit que menys passatgers no vol dir necessàriament trens menys plens, perquè també en circulen menys.
En les franges de més ocupació, de 6 a 9.30 hores i de 17 a 20.30 hores, han de circular dos de cada tres combois, i la resta del dia, un de cada tres. La vaga no afecta Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que no forma part del grup Renfe i que connecta Terrassa i Barcelona amb la línia S1.
Playà ha recordat que, des que es va convocar la vaga, l’operadora ha avisat que aquest dijous “podia ser un dia complicat”, i ha recomanat als usuaris que, si poden, evitin el tren. “Hem vist una resposta clara per part de la ciutadania i hi ha menys viatgers”, ha dit. Segons ell, l’hora punta del matí, la “situació més complicada”, s’ha superat sense incidències, i a la tarda el retorn és “molt més esglaonat”.
Els maquinistes reclamen més seguretat després d’un any d’accidents
La vaga s’ha convocat per reclamar millores en seguretat i en els protocols d’actuació davant d’emergències climàtiques, després d’un any amb diversos accidents a la xarxa ferroviària de tot l’Estat. El gener, el xoc entre dos trens d’alta velocitat a Adamuz (Còrdova) va deixar 46 morts, i només dos dies després un sinistre en ple temporal a prop de Gelida, a l’R4, va costar la vida a un maquinista en pràctiques. Aquell accident va aturar Rodalies a tot Catalunya durant més de dos dies, i un mes després el tram entre Terrassa i Manresa encara no funcionava amb normalitat. La protesta, a més, ha coincidit amb l’endemà de l’accident d’Urda, també entre dos trens d’alta velocitat, que ja ha causat la mort de 69 persones.
Semaf, que ha cridat a l’aturada uns 6.000 maquinistes, denuncia el “bloqueig administratiu” dels acords signats el febrer amb el Ministeri de Transports arran de l’accident d’Adamuz. Renfe, en canvi, considera la vaga “injustificada” i sosté que algunes reclamacions “excedeixen l’àmbit competencial” de l’empresa. Playà ha defensat que les administracions fan inversions “molt importants” a la xarxa i ha posat com a exemple les últimes pluges, que han estat “molt més severes” que les del gener i, tot i això, han afectat la xarxa de manera “clarament inferior”.
A les 12 hores estaven previstos cinc minuts de silenci davant dels centres de treball ferroviaris en homenatge a les víctimes de Toledo.