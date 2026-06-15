Aina Clotet presentarà la pel·lícula "Viva" a Terrassa

La directora i actriu Aina Clotet presentarà la premiada pel·lícula "Viva" en una doble sessió especial al Cinema Catalunya de Terrassa. Serà aquest proper dissabte, 20 de juny, i Clotet estarà acompanyada pel productor Edmon Roch i la guionista Valentina Viso, en un col·loqui moderat per l’egarenc Rafa Valls.
Aina Clotet presentarà el seu film "Viva", premiat al Festival de Cannes. En la sessió de les 16.30 hores, Clotet oferirà un col·loqui posterior, juntament amb el productor Edmon Roch i la guionista Valentina Viso. Tots tres conversaran amb el públic assistent en un espai de Q&A (preguntes i respostes) conduït pel terrassenc Rafa Valls, creador de continguts cinèfils.
Posteriorment, en la sessió de les 19.30 hores, el mateix equip de "Viva" realitzarà una breu presentació com a prèvia de la projecció del film.
"Viva" és una pel·lícula dramàtica en llengua catalana que narra una història de superació personal. La seva protagonista és la Nora (interpretada per Aina Clotet), una dona de 40 anys que, després de superar un càncer de mama, busca recuperar la seva força vital i explorar els seus desitjos. El film ha rebut recentment el premi Louis Roederer a la Millor Interpretació / Estrella Emergent, dins la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes.
Una trajectòria reeixida
Nascuda a Barcelona ara fa 43 anys, Aina Clotet és una actriu, directora i guionista amb una trajectòria destacada en cinema, televisió i teatre. Va iniciar-se molt jove davant les càmeres i s’ha consolidat com una de les figures més reconegudes de l’audiovisual català.
De fet, se l’ha pogut veure en sèries de TV3 molt populars, com ara "Això no és Suècia", "Infidels", "El cor de la ciutat" o "Estació d’enllaç", en la qual va debutar com actriu amb només 11 anys. A banda del flamant guardó a Cannes, també ha guanyat en dues ocasions la Bisnaga de Plata com a Millor Actriu al Festival de Màlaga i ha estat nominada als Premis Gaudí diverses vegades.
El seu primer llargmetratge, "Viva", arribarà a les sales de cinema aquest divendres vinent, 19 de juny. L’endemà, Clotet estarà al Cinema Catalunya de Terrassa per presentar-lo. Ho farà acompanyada de dos altres membres importants de l’equip de la pel·lícula. Edmon Roch és un reconegut productor audiovisual, responsable de títols tant importants com "Saben aquell", "Biutiful" o "Tadeo Jones", entre molts altres. Aquest gironí de 56 anys és un dels fundadors de la productora catalana Ikiru Films.
D’altra banda, també presentarà la pel·lícula la guionista de "Viva", Valentina Viso, coescriptora dels premiats films de Mar Coll "Tres dies amb la família" i "Tots volem el millor per ella".
Els tiquets per a aquestes dues sessions especials de "Viva" ja estan a la venda tant presencialment, a la taquilla del carrer de Sant Pere, com també per internet, a través del web cinemacatalunya.cat. A part, la pel·lícula també es podrà veure en les sessions programades durant la resta de la setmana, en els horaris habituals.