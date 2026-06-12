Rosa Benito, Irma Soriano i Loreto Valverde, a Terrassa

Són tres jubilades avorrides, sense diners i sense res a perdre. Són Rosa Benito, Irma Soriano i Loreto Valverde. Busquen la manera de guanyar diners per realitzar el viatge somiat, i buscaran fer riue el públic de Terrassa. Protagonitzen "Pensionistas", una comèdia de Gabriel Esparza que forma part del llistat d'espectacles que, a banda de la programació pròpia de LaFACT Cultural, es duran a terme el segon semestre del 2025 al mateix l'equipament de la rambla d'Ègara. María Galiana, Ángel Martín i Carme Conesa també visitaran l'auditori de LaFACT.
Aquesta és la sinopsi de l'obra teatral. Els marits de les pensionistes han mort a causa de la pandèmia de Covid-19. Sense estalvis, sense cap experiència laboral, les tres dones subsisteixen amb una pensió molt baixa i les opcions per a la millora són poques. La solució és posar-se a viure juntes i pensar en com obtenir uns ingressos extres.
"A través del telèfon i internet s'atreveixen amb tot: crear un servei de tarot, participar en una línia eròtica i vendre galetes 'del riure'. L'objectiu és recollir diners per realitzar el viatge somiat", explica la presentació de la comèdia. I el viatge somiat és a Benidorm. Tot es complicarà per la seva temeritat i per traspassar el límit del delicte, ja que elles no tenen res a perdre. La funció es durà terme el 18 d'octubre, diumenge, a les 18 hores.
La veterana i respectada actiru María Galiana també serà present a LaFACT Cultural uns dies després, el 25 d'octubre, amb "Yo sólo quiero ir a Francia", un viatge emocional sobre la memòria històrica i la llibertat. Abans, el 27 de setembre, Imanol Arias i María Barranco hauran inaugurat la desfilada de grans noms de l'escena prevista per a la tardor. Com ja avançar el Diari de Terrassa, ho faran el 27 de setembre amb l'obra "Mejor no decirlo", sobre els secrets i les confessions d'una parella després d'anys de convivència.
"Somos monos" i "Misery"
Ángel Martín (9 i 10 d’octubre) tornarà a Terrassa amb el monòleg "Somos monos", que convida a riure's de les contradiccions humanes i de com la tecnologia està transformant la nostra societat. El 30 d'octubre es representarà a LaFACT "Misery", adaptació de la novel·la de Stephen King, amb Carme Conesa, Marcial Álvarez i Alberto Vázquez. David Suárez oferirà el 19 de novembre l'espectacle "Humor Blanco", una proposta provocadora.
La veterana i respectada actiru María Galiana també serà present a LaFACT Cultural uns dies després, el 25 d'octubre, amb "Yo sólo quiero ir a Francia", un viatge emocional sobre la memòria històrica i la llibertat
La relació de propostes abasten també la màgia i els tributs musicals. En l'apartat de màgia i il·lusionisme, Shado el Mago (6 de setembre) presentarà l'espectacle "Cleptómago", que combina il·lusions impossibles "amb una tècnica impactant de pickpocket (carterista) on l'art de l'engany és el protagonista", segons el programa. El 30 de desembre, Pando el Mago (Víctor Caballer) portarà a Terrassa "Increíble".
Musicals i espectacles temàtics
Aquesta és la llista de propostes de teatre musical i iniciatives temàtiques:
"El Gran Show del Rey León" (11 d’octubre). Es tracta d'un musical amb 22 artistes en escena i les conegudes cançons de la pel·lícula de Disney.
"Disney a la luz de las velas" (5 de desembre). Una experiència musical en què les cançons de Disney s'interpreten en un entorn envoltat de milers d'espelmes.
"La Bella y la Bestia" (9 de gener). Musical familiar que narra la clàssica història d'amor i valentia.
Música i tributs
La programació inclou homenatges a Dire Straits (Sultans of Swing, 4 d'octubre), Joaquín Sabina (El mejor homenaje, 23 d'octubre), Raffaella Carrà (Eterna Raffaella, 15 de novembre) i Coldplay (per la banda Coldday, 27 de novembre).
El 24 d'octubre arribarà el torn de Fórmula V amb un concert amb Paco Pastor per reviure grans èxits del pop espanyol com "Eva María" o "Cuéntame".
Amb "Soulful Christmas" (29 de desembre) se celebrarà un Nadal a ritme de groove amb Nación Funk AllStars i la veu de Koko Jean-Davis.
La temporada de tributs culmina amb una doble proposta centrada en The Beatles (10 de gener): "Beatles for Kids", un concert familiar matinal, i el tribut amb "Abbey Road", considerat un dels millors del món en la recreació del quartet de Liverpool.