Alumnes de Terrassa que fan cinema a l’aula

Més de 400 alumnes d’11 centres educatius han participat a la sisena Mostra de Cinema Fet a les Aules, el TRS Fem Cinema!, que aquest dijous la festa de lliurament de premis al Cinema Catalunya de Terrassa i que aquest any ha experimentat un rècord de participació, amb una xifra final de 55 pel·lícules.
Durant el matí es van poder visionar a la sala municipal els films de la categoria de ficció. Els premis han estat, en l’apartat d’educació primària, per a “La venjança”, de l’Escola Avet, com a milor producció; i “Diversos universos”, de l’Escola Ramón y Cajal, com a millor guió. En secundària, els guanyadors han estat, en les mateixes categories, “No luches sola, Alma”, de l’Institut Vacarisses; i “Nice to eat you”, de l’Escola Creixen. El certamen inclou una menció als valors de la Unesco, que han recaigut en “Daniela” (Escola Ramón y Cajal), “Qui vol pot” (Escola Goya, i “Dona’m la mà”, de l’Institut Matadepera.
La convocatòria és una iniciativa de Terrassa UNESCO City of Film, amb la col·laboració del Servei d’Educació municipal, la Taula Local de l’Audiovisual i la Societat Municipal de Comunicació, que promou la creació audiovisual amb l’alumnat dels centres educatius.