La Farmàcia Magaña celebra els seus 50 anys: "La gent no només ve pels medicaments, busquen consells"

El passat divendres, el carrer del Nord es va vestir de festa per a una ocasió molt especial. La Farmàcia Magaña celebrava el seu 50è aniversari, i no va trobar millor manera de commemorar-ho que obrint les portes a aquells que han donat sentit a la seva feina durant cinc dècades: els seus veïns i clients. Va ser una jornada farcida de somriures, records compartits, brindis, menjar, riures i, sobretot, una veritat indiscutible: en un món cada cop més tecnològic i impersonal, l'esperit veïnal i el comerç local encara tenen molt a dir.
1976-2026: Un llegat picant pedra
La història d'aquest emblemàtic establiment es va començar a escriure l'any 1976. Els farmacèutics Rosa Izquierdo i Joan Magaña van formar un tàndem professional formidable, transformant l'antiga Farmàcia Llibre del carrer del Nord en la Farmàcia Izquierdo. Durant dècades, la complicitat, el carisma de tots dos socis i l'atenció propera d'en Joan —recordat per tot el barri per anar a posar injeccions a domicili— van convertir la farmàcia en un pilar indispensable de la comunitat del Centre de Terrassa.
A principis dels 2000, la incorporació de la Sílvia Magaña, filla de Joan, va rebatejar el negoci com a Farmàcia Izquierdo Magaña, sumant a l'equip la Maria i la Blanca. El relleu generacional definitiu va arribar el 2006 amb la jubilació de la Rosa; la Sílvia va assumir la titularitat de l'actual Farmàcia Magaña i va liderar una gran reforma per modernitzar el local. Tot i que el "senyor Joan" ens va deixar el 2020 i la Rosa el 2023, el seu llegat batega avui amb més força que mai.
Un ADN proper: "No sé treballar d'una altra manera"
“Jo he mamat la farmàcia comunitària a casa, des de sempre”, explica la Sílvia Magaña. “Aquesta farmàcia va començar quan jo tenia 7 o 8 anys i pràcticament ha estat casa meva. El meu pare era molt proper als clients. És una cosa que els Magaña portem a l'ADN; la nostra manera de treballar és aquesta, així, molt propera. No sé treballar d'una altra manera.” En una època on el sector farmacèutic no ha esquivat la globalització, la Sílvia es manté ferma en els seus valors familiars: “Veig que algunes farmàcies són més semblants a un súper, però jo no en sé. Em sento molt més còmoda en aquesta proximitat, preocupats pel veïnat. Per exemple, durant la pandèmia, si sabíem que una veïna estava sola, la trucàvem per poder tenir un seguiment del seu estat.”
Aquesta filosofia de "família" traspassa el taulell i es reflecteix en l'equip. Les seves dues mans dretes, la Blanca i la Maria, van començar fent-hi les pràctiques i ja fa més de vint anys que hi treballen. Tot i que reconeix que avui dia "el jovent té unes inquietuds diferents" i costa més retenir el talent per la competència de la indústria o els horaris. Per exemple, actualment compten amb la Núria, una jove farmacèutica, veïna de la zona, que ha connectat molt bé amb els clients i amb la qual "seria un plaer treballar plegades molt de temps".
El valor humà enfront de la Intel·ligència Artificial
La celebració de divendres va ser el reflex de tota una vida: “Hem vist néixer els fills dels nostres clients, i ara en neixen els nets”, comenta la Sílvia. Tot i això, és conscient que la realitat actual no és la de 1976. L'arribada d'internet, les grans plataformes com Druni i la cerca de preus agressiva han canviat el panorama de dalt a baix. Tot i així, la Farmàcia Magaña té una fórmula que cap algorisme pot replicar: el consell professional i la confiança. “Per molt que hi hagi ara Intel·ligència Artificial i la gent et vingui amb tota la informació de casa, nosaltres sempre sabem una miqueta més o intentes estar més al dia. La gent pot llegir el que diu la IA, però no en té els coneixements; és aquí on rau el valor afegit del tracte personal. Seguim picant pedra, buscant nous actius, sempre estem batallant.”
Després d'haver bufat les espelmes dels 50 anys envoltats de l'escalf del barri, el futur es mira amb optimisme, des del dia a dia i amb la mateixa passió que el primer any. Preguntada pel camí a seguir, la Sílvia ho té clar: “No ho sé, jo de moment vaig fent. Com que puc i l'equip és molt bo, jo tiro. Tiro, tiro, m'ho passo molt bé, m'agrada fer fórmules, m'agrada el barri i estic molt còmoda. Per mi no és cap sacrifici, m'ho passo bé.”
Divendres es va demostrar que el carrer del Nord té farmàcia per estona, i que la salut del barri està en les millors mans. Per molts anys més, Farmàcia Magaña!