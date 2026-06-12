La Fredi’s es vesteix de hard bop a Terrassa

Aquest dissabte, tot just una setmana després de fer vibrar la plaça de Cal Baldiró al Festival de Jazz de Matadepera, en estreta connivència festiva amb Oleándole, la Fredi’s Jazz Band torna a la Nova Jazz Cava de Terrassa. Aquest cop, però, ho farà amb una dotzena de membres i amb una pretensió clara quant a gènere a explorar i reivindicar: el hard bop. Per descomptat, Enric Alegre dirigirà la formació, que respon a un nom inequívoc al·lusiu a la intenció: Fredi’s Hard Bop Project.
Això és: una versió de la big band adaptada a una proposta per homenatjar una de les etapes més brillants i influents de la història del jazz: el hard bop. Aquest estil es va desenvolupar entre mitjans dels anys 1950 i mitjans dels 1960, suposant una mena d’evolució natural del bebop, el subgènere que va revolucionar el gènere. El hard bop va aportar-hi una sonoritat més melòdica, envernissada amb més calidesa, també amb càrrega de groove i una influència de vegades molt evident del blues i del gòspel.
Per l’escenari de la Nova Jazz Cava passarà aquest dissabte, a partir de les 21.30 hores, l’univers de figures tan representatives d’aquell període com Art Blakey, Benny Golson, Art Pepper o Oliver Nelson
“El hard bop va obrir espai a una música que respira, flueix i connecta d’una manera més directa, una música intensa i sofisticada, però també emocional i cantable, considerada avui una de les grans edats d’or del jazz modern”, manifesta el Club de Jazz Terrassa en la presentació del projecte matadeperenc.
Per l’escenari de la Nova Jazz Cava passarà aquest dissabte, a partir de les 21.30 hores, l’univers de figures tan representatives d’aquell període com Art Blakey, Benny Golson, Art Pepper o Oliver Nelson.
Els membres
Amb Enric Alegre a la direcció, formen la Fredi’s Hard Bop Project els saxofonistes Quim Anglada González, Roc Badia i Diego Escolà; els trompetistes Lluís Figuerola, Martí Gallego i Martí Costalago; Manel Piqué i Joan-Arnau Caparrós Barceló (trombó), Xavier Algans (piano), Òscar García Banqué (contrabaix) i Àlex Pons (bateria).
La banda interpretarà alguns temes emblemàtics del disc “The Blues and the Abstract Truth” (1961), d’Oliver Nelson. Una de les peces més destacades d’aquell mític àlbum que serà versionada pel grup és “Stolen Moments”.