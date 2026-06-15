Festa per guardonar Maria Teresa Vert com a Músic de l'Any 2025 a Terrassa

Maria Teresa Vert rebrà el guardó Músic de l’Any a Terrassa 2025, una distinció atorgada per Enfoc Musical. L’acte de lliurament tindrà lloc el proper dimarts 30 de juny a l’Auditori de Terrassa.
El dimarts 30 de juny, a les 19 hores, l’Auditori de Terrassa acollirà l’acte de lliurament del guardó Músic de l’Any a Terrassa 2025, que l’entitat Enfoc Musical ha atorgat a la soprano, pedagoga i dinamitzadora musical Maria Teresa Vert.
El reconeixement es va anunciar el passat 22 de novembre. L'associació destaca de Vert la seva extensa trajectòria artística, docent i de promoció de la música a la ciutat. "La seva activitat com a cantant, professora i impulsora de projectes participatius l’ha convertit en una figura de referència en l’àmbit musical terrassenc", afirma l'associació.
Humanista compromesa amb la comunicació, l’expressió artística i la proximitat a les persones, Maria Teresa Vert va compaginar els estudis de música amb la formació en filologia catalana. "Al llarg de la seva carrera ha actuat en escenaris de Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica, liderant diversos grups de música de cambra i obtenint un notable reconeixement de la crítica especialitzada", assenyala Enfoc Musical.
Com a mostra d’aquest reconeixement, la crítica publicada al diari "Última Hora Ibiza" després del recital "Recordando a Giuseppe Verdi" (21 de febrer de 2001) destacava que "Maria Teresa Vert demostró ser una cantante dotada no sólo de bella y cultivada voz, sino interpretativamente muy madura". Una part essencial de la seva trajectòria ha estat la promoció de la participació ciutadana a través del cant coral. Iniciatives com Participa amb el Cor, Terrassa Canta o el Cor Participatiu del Taller de Teatre Musical "exemplifiquen la seva convicció que la música és una eina de cohesió social i de construcció comunitària", segons l'entitat organitzadora. Mitjançant el cant compartit, "ha contribuït a crear vincles, fomentar la solidaritat i fer de la música un espai de trobada obert a tothom".
Docència
En l’àmbit docent, ha desenvolupat una intensa activitat com a professora de cant, educadora corporal per a músics i professora de llengües aplicades al cant. Ha impartit docència a l’Escola Municipal de Música d’Abrera, a la Universitat Popular d’Innsbruck i a l’Escola de Mestres Alexandre Galí, entre d’altres centres. Actualment continua la seva tasca al Conservatori de Terrassa, on participa en tallers d’audició i cultura musical i imparteix assignatures d’idiomes, llenguatge musical, tècnica vocal i moviment.
"La seva recerca constant d’una veu lliure, expressiva i saludable també s’ha traduït en una destacada activitat divulgativa", agrega Enfoc Musical. Vert és autora d’articles publicats a la revista "Mente Sana", entre els quals destaquen "Equilibrar-se amb la veu" (2006), "Respirar i sentir" (2006) i "Dialogar amb el nostre cos" (2010).
Els anteriors guardonats amb el premi Músic de l’Any a Terrassa han estat Josep Freixas (2014), Lydia Campà (2015), Miquel Farré (2016), Josep Maria Farràs (2017), José Ávalos (2018), Joan Casals (2019), Miqui Giménez (2020), Teresa Marçal (2021), Josep Roig (2022), Lidia Muniesa (2023) i Miquel Pujadó (2024). L'acte organitzat per Enfoc Musical compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i la col·laboració de Pla Assessors i Perruqueria Innova’t. L’esdeveniment del 30 de juny serà gratuït, obert a tothom i no cal reservar localitat.