Així serà Operación Triunfo (OT) 2025: gales una mica més llargues i passis de micro a Prime Video

Després de més d’un any i mig d’espera, “Operación Triunfo” torna amb una nova edició que promet emoció, talent i espectacle. Ja està tot a punt perquè el pròxim dilluns, 15 de setembre, a les 22.00 hores, Prime Video estreni en directe la Gala 0 d’“OT” 2025, la porta d’entrada a l’Acadèmia per als 18 aspirants seleccionats.
Una vegada més i ja en van cinc, Terrassa es consolida com a centre de producció televisiva, ja que tant el plató de les gales com l’Acadèmia on conviuran els concursants es troben ubicats al Parc Audiovisual de Catalunya. La ciutat manté així un protagonisme constant en una de les produccions musicals més seguides del país.
Com es habitual, tant un espai com l’altre han estat renovats, tot i que enguany molt menys que en edicions anteriors. L’Acadèmia ha estat redecorada. Per la seva banda, el plató –amb capacitat per a 800 persones de públic– incorpora 358 metres quadrats de pantalles LED de major qualitat i nitidesa, 10 càmeres estratègicament situades –incloent un segon travelling motoritzat, SpiderCam, Steady i grua de gran abast– i més de 750 aparells d'il·luminació, 250 més que en l'edició anterior. Com a novetat tecnològica, la il·luminació incorpora tecnologia làser als caps mòbils, duplicant la potència de llum i aconseguint colors més purs i enfocaments més precisos, que transformaran cada actuació en una experiència visual immersiva. “Volem que el públic visqui les gales com si fossin un concert”, ha destacat Tinet Rubira, director de Gestmusic –la productora del programa– en el presentació que ha tingut lloc aquest dimecres al Parc Audiovisual.
Quant a la distribució, el canvi més notable és que la taula del jurat i els sofàs on seuen els concursants s’han intercanviat els llocs entre sí, per afavorir el tir de càmera, ha explicat Rubira.
Calendari
L’edició 2025 d’“OT” comptarà amb 14 gales setmanals, que s’emetran cada dilluns a les 22.00 hores en directe per Prime Video, fins al 15 de desembre. Seran lleugerament més llargues que en l’edició anterior –quan havien de durar 90 minuts però s’acostumaven a allargar fins als 105– i desapareix la postgala, integrant els seus continguts dins de la mateixa gala.
“El 2023, ‘OT’ va ser la nostra estrena original més vista. Enguany volem fer el programa més gran i arribar a més gent”, ha indicat Óscar Prol, responsable de continguts originals no guionejats d’Amazon a Espanya, que ha celebrat que enguany les gales no només s’emetran en directe per Prime Video a Espanya sinó que també es podran seguir en temps real des de Mèxic, l’Argentina, el Brasil, Colombia, Xile i el Perú. Tot el contingut estarà també disponible a la carta per als subscriptors de la plataforma a Espanya i en més de 30 països i territoris de Llatinoamèrica.
Abans de l’estrena, Prime Video oferirà aquest divendres, 12 de setembre, dos episodis especials sota el títol “OT 2025: Los elegidos”, que mostraran el procés de selecció dels aspirants. Amb una participació rècord de més de 11.500 candidats en nou ciutats espanyoles, els programes inclouran imatges inèdites de les fases de càsting i revelaran finalment els 18 seleccionats per actuar a la Gala 0, entre els que tot sembla indicar que hi haurà un terrassenc. “Després de 12 edicions, perquè aquesta serà la tretzena, seguim flipant amb el talent que hi ha en aquest país”, ha comentat Noemí Galera, directora de càsting i de l’Acadèmia d’“OT”.
Terrassa, plató i ara també protagonista
Enguany, a més de tornar a ser l’escenari de la producció, Terrassa podria tenir també representació artística entre els concursants: Mario Barrero, conegut artísticament com a Guillo Rist, un jove artista local de 23 anys, figura entre els 18 aspirants, segons s’ha publicat a xarxes socials després que es detectessin el que tot porta a creure que són els perfils oficials a Instagram dels participants. De confirmar-se, seria la segona participació d’un terrassenc en aquest “talent show” musical, després de la Miki Núñez, que va concursar en l’edició del 2018 i va quedar en sisena posició.
Més enllà de les gales
Les gales estaran presentades de nou per una de les cares més populars del format, Chenoa. La quarta classificada de la primera entrega del concurs, en un ja llunyà 2001, repeteix com a conductora per segona temporada consecutiva.
Com a complement, el programa incorpora enguany “Conexión OT”, un magazín diari presentat per l’“extriunfita” Miriam Rodríguez, que s’emetrà de dimarts a dissabte, a les 20 hores, en directe per Prime Video, des d’un set situat just sota la pròpia Acadèmia. Cada dia de la setmana tindrà un enfocament diferent, ha explicat qui va ser la tercera classificada de l’edició del 2017: els dimarts es mostrarà tot el que passa a l'Acadèmia just després de la gala, amb entrevistes a l'expulsat i al favorit; els dimecres serà el torn dels nominats, que podran rebre missatges de suport dels seus familiars o amics; els dijous s’emetrà el primer passi de micros en directe amb comentaris dels professors; els divendres es reservaran per a una trobada molt especial a l'Acadèmia, en el qual els concursants respondran en directe a preguntes i missatges en vídeo enviats pels fans a través de TikTok, prèviament seleccionats per a l'ocasió; i els dissabtes s'emetrà el segon passi de micros, després del qual un dels professors baixarà al set per a analitzar l'evolució dels concursants.
Enguany, doncs, els passis de micro es gaudiran de manera exclusiva a Prime Vídeo a través de “Connexión OT”. No es veuran al canal 24 hores disponible a YouTube, on els fans de qualsevol lloc del món sí que podran continuar seguint al detall tota la resta d’activitats i el que passi dins de l’Acadèmia.
D'altra banda, cada diumenge a les 20.00 hores a Prime Vídeo s'emetrà “La Cara B”, un “spin-off” setmanal que recopilarà els moments més divertits, sorprenents i curiosos de les gales, l'Acadèmia i el Canal 24h. Amb un to desenfadat, ràpid i molt digital, entre el zapping i el mem, pensat per a l'audiència que viu “OT” també des del mòbil i les xarxes, aquest format mostrarà el costat més esbojerrat del programa. Comptarà amb col·laboradors com María Lyona, que farà de reportera de gala; el vident Sandro Rey; i la Yaya Maricarmen i el seu net Héctor, els qui aportaran la seva particular visió del programa.
Jurat i interacció amb el públic
El jurat, que ha estat actualitzat, estarà format enguany pels cantants Abraham Mateo, Leire Martínez i Guille Milkyway –que va ser professor de cultura musical dels “triunfitos” el 2017– i la periodista musical Cris Regatero –l’única que repeteix–, mentre que l’equip de professors estarà liderat, com ja és tradició, per Noemí Galera, directora de l’Acadèmia.
En la Gala 0, aquests professionals triaran 15 concursants que escoltaran el ja famós “creua la passarel·la” i accediran directament a l’Acadèmia. El setzè serà escollit pel públic, que cada setmana podrà votar el seu favorit a través de l’app oficial d’“Operación Triunfo”, disponible gratuïtament a Espanya i Llatinoamèrica, i votar per salvar a un dels nominats.
“Els quatre estem d’acord que el que volem és que el dia que això s’acabi, la gent que hagi passat per aquí, surti havent après el màxim. No és qüestió de fer una crítica i ja està, sinó d’explicar els perquès”, ha manifestat Leire Martínez amb relació amb la tasca del jurat. “Un artista el que ha de fer és oblidar-se de la perfecció i gaudir a l’escenari”, ha dit Abraham Mateo. “L’objectiu és que arribem a un consens, que ens entenguem i fem pinya”, ha exposat, per la seva banda, Cris Regatero.
Més novetats: versions en acústic a Amazon Music i Tik Tok Corner
Amb una fórmula renovada, cobertura internacional i un fort vincle amb Terrassa, “Operación Triunfo 2025” es presenta com una de les cites imprescindibles de la temporada televisiva. Serà la tretzena edició del programa, la cinquena que s’emet des del Parc Audiovisual de Catalunya i la segona que es retransmet a través de Prime Video.
L’experiència “OT”, però, anirà més enllà del propi programa. Com a part de la col·laboració amb Amazon, la plataforma de comerç electrònic incorpora la botiga d’“OT”, amb més de 100 productes entre marxandatge, la roba dels concursants o objectes de decoració presents a l’Acadèmia. També hi haurà versions en acústic exclusives gravades pels concursants cada setmana a Amazon Music i noves funcions de l’assistent de veu Alexa integrades en la vida de l’Acadèmia, anunciant classes, repartiments de temes i passis de micro.
Una altra de les novetats és que través d'una col·laboració amb TikTok i, per primera vegada en la història del programa, els concursants podran gaudir d'uns 15 minuts de contingut d'aquesta plataforma cada setmana en un espai físic dins de l'Acadèmia anomenat TikTok Corner. El material serà acuradament seleccionat, permetent als concursants tenir un contacte amb el món exterior. Les seves reaccions es podran veure en directe cada divendres a les 15.00 hores a través del canal 24 hores de YouTube i també a TikTok.