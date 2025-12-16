Claudia Arenas reacciona a l'èxit de "Latin girl": "És una barbaritat; no m'entra al cap"

Després de la final d’"Operación Triunfo" 2025, Claudia i Guille han compartit les seves impressions sobre els resultats i els èxits que han aconseguit fora del concurs. Amb el suport dels fans i els primers reconeixements professionals, els dos finalistes han reflexionat sobre l’evolució que han viscut i els projectes musicals que els il·lusionen.
La versió de “Latin girl” de Claudia s’ha convertit en la primera cançó de l’edició a superar els 3 milions de streams a Spotify a nivell global, aconseguint el Top 1 de la llista oficial d’èxits virals d’Espanya durant més d'una setmana, així com entrant en les llistes de l'Argentina i l'Uruguai. A TikTok ha inspirat més de 4.000 vídeos de fans connectant amb la seva música. A ella li ha semblat “una barbaritat; no m'ho esperava per res perquè aquella setmana estava malalta, no m'entra al cap”.
Tant l’alacantina com Guille, de Guadalajara, han explicat que estan contents amb la seva posició en la classificació: “Ser finalistes ja és molt ‘heavy’”. Sobre el pas pel concurs, ell ha destacat “una evolució musical molt gran i també personal, en termes de no menjar-me tant el cap”, mentre que ella ha ressaltat “tenir seguretat a l’escenari”.
Claudia ha comentat: “M’agraden les balades, el piano, sé que vull fer pop, però encara no sé qui soc com a artista”. Guille, per la seva banda, ha expressat que té “moltes ganes d’entrar a l’estudi i buscar-me a mi, com serà la meva veu, com vull que soni”. De totes les actuacions que ha fet al programa, ell s’ha quedat amb “NUEVAYoL”, amb la nostra Guille, i ha assegurat: “M’ho vaig passar molt bé”.