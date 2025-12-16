Chenoa: "M'agrada tot de Guillo Rist; és un tipus d'artista que em fascina"

La segona edició d’"Operación Triunfo" presentada per Chenoa ha arribat al final amb una valoració molt positiva per part de la seva conductora. Amb el concurs ja tancat, la cantant mallorquina ha fet balanç del programa, ha reflexionat sobre el nivell dels participants i ha volgut donar alguns consells als joves artistes per encarar el futur professional més enllà de l’acadèmia.
Chenoa ha afrontat aquesta segona edició com a presentadora “amb molts nervis, però una mica millor, i amb molta emoció, cada vegada més”. La mallorquina ha qualificat el concurs de “molt bona edició, fantàstica”, i ha destacat especialment “la qualitat dels concursants”, assegurant que “són tots molt bons i molt disciplinats”.
En declaracions als mitjans de comunicació, també els ha volgut traslladar un consell per no perdre l’impuls aconseguit a "OT": “El descans està molt bé, però no és bo descansar massa. Això gira molt de pressa. Has de treballar, entrar a l’estudi de gravació, buscar cançons que t’agradin, estils, provar, demanar ajuda...”.
En aquesta edició, Chenoa no ha amagat la seva admiració pel terrassenc Guillo Rist i aquest dimarts ha confessat que “m’agrada tot d’ell”. “Es mou molt bé, té una veu molt personal. M’agrada molt, és un estil d’artista que em fascina. Ha fet uns números que no són normals. Li tinc molt d’afecte. Era un dels favorits però no ha pogut ser”, ha conclòs.