Cristina Lora, guanyadora d'"OT" 2025: “És molt boig; no ho processo; estic completament dissociada”

Després de setmanes de competició, emocions a flor de pell i actuacions que han captivat el públic, dilluns es va coronar la guanyadora d’"Operación Triunfo" 2025. Entre nervis, sorpreses i moments memorables, Cristina Lora, la jove sevillana de 19 anys, ha compartit aquest dimarts amb els mitjans les primeres impressions després de la victòria i les reflexions sobre la seva experiència al programa.
“Per a mi la guanyadora era l’Olivia. Ha fet un concurs molt complet”, ha comentat aquest dimarts Cristina Lora. La flamant guanyadora d'"Operación Triunfo" 2025 no s’esperava, “per res”, la victòria. En una atenció a mitjans després de la roda de premsa oficial del programa, la sevillana ha reconegut que ser fan del programa l’ha ajudat a “intentar-ho relativitzar tot i prendre-m'ho amb calma”. Per a ella, guanyar ha estat “molt boig; encara no ho processo; estic completament dissociada”.
Sobre el seu pas pel programa, la jove de 19 anys ha assegurat que “crec que soc una artista diferent, mai havia rebut formació en cant i he après molt. I he conegut 15 persones meravelloses. Ha sigut una experiència xulíssima”. De totes les actuacions que ha protagonitzat, es queda amb “El punto de partida”: “Crec que vaig fer una cosa molt personal. Estic molt satisfeta de com va quedar”.
Cristina Lora no creu en la maledicció del guanyador –“amb l’Amaia d’Espanya es va trencar”, ha opinat–, es veuria participant en altres programes de televisió – com a concursant o fins i tot presentadora–, es vol “centrar en la meva carrera musical” i invertir-hi l’import del premi, i li agradaria “seguir amb la interpretació”.