Olivia, segona classificada d'"OT" 2025: "Que el segon triomfa més que el primer potser és un mite; el que cal és treballar-s'ho"

Després de la final d’"Operación Triunfo" 2025, la segona i el tercer classificats han compartit aquest dimarts les seves impressions sobre el resultat i el pas pel concurs. Tant Olivia com Tinho han celebrat la victòria de Cristina Lora , han reflexionat sobre els aprenentatges que els ha aportat l’experiència i han avançat els plans musicals que els il·lusionen de cara al futur.
Tots dos han assegurat que estan molt contents amb els seus llocs i amb la victòria de Cristina. “Era molt obvi, no sé com no vau encertar tots”, ha comentat Olivia, l’única que ho havia pronosticat. “És la persona amb més talent que he vist mai”, ha afegit Tinho.
La madrilenya ha explicat que durant el seu pas pel concurs ha guanyat “molta seguretat i confiança en mi mateixa i he après a controlar millor la veu”. El gallec, per la seva banda, ha destacat que ha aconseguit “sentir-me més còmode amb la meva expressió i la meva energia”.
Olivia ha afegit que no sent la pressió del segon lloc: “M’ho vull prendre amb calma. A més, això potser és un mite. Crec que el que cal és treballar-s’ho”. Tinho, que ha gaudit de l’experiència televisiva i repetiria, ha assegurat que ara vol “posar la música al centre”. S’ha vist desenvolupant un estil amb influències jazz, “un rotllo Olivia Dean”, i apostant pel rock i el jazz “però modernitzant-los”.