Noemí Galera, directora de l'acadèmia d'"Operación Triunfo": “El format ens sobreviurà a tots; el programa es continuarà fent”

La directora de càsting i de l’acadèmia d’"Operación Triunfo" ha fet balanç aquest dimarts de l’edició recentment finalitzada, marcada per una generació de concursants molt conscient del funcionament del format i del pes de les xarxes socials. En les seves declaracions, Noemí Galera ha reflexionat sobre els canvis en el perfil dels participants, ha destacat alguns dels moments més emotius del concurs i s’ha mostrat convençuda de la continuïtat del programa.
Noemí Galera ha admès que li ha “fotut” que alguns concursants arribessin al programa amb el format molt estudiat i sabessin gairebé tot el que passaria, fet que, segons ella, elimina el factor sorpresa. Ha reconegut que aquesta generació de "triunfitos "ha estat “molt diferent, més tranquil·la i molt conscient del poder de les xarxes socials”, una circumstància que “potser no els ha deixat fluir” del tot.
Malgrat això, Galera ha assegurat que les últimes setmanes del concurs han estat especialment positives: “Per a mi han estat fantàstiques, perquè s’han deixat anar”. De tota l’edició, es queda amb la visita a l’acadèmia dels dos aspirants de la gala 0 que finalment no van ser seleccionats i amb el retrobament entre els finalistes i els exconcursants. “Van ser dos moments molt bonics”, ha remarcat.
Pel que fa al futur del programa, Galera s'ha mostratr contundent i optimista: “El format ens sobreviurà a tots. Aquest programa es continuarà fent; n’estic convençudíssima”.