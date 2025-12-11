Alba Pujals torna a casa (Terrassa) per Nadal

Té 33 anys, però la seva esquena aguanta ja una ampla trajectòria forjada per estudis i passió jazzística a parts iguals. Es diu Alba Pujals, és de Terrassa, s'ha format, entre altres llocs, a Nova York i guarda sempre un racó en l'agenda per tocar a la seva ciutat. Aquesta música originària de les Fonts acostuma presentar els seus projectes a la Nova Jazz Cava i és el que farà aquest divendres en forma d'aperitiu nadalenc a ritme de trombó, com en ella és habitual. Amb la formació Trombone Ensemble, oferirà "Christmas Bones" a partir de les 21.30 hores.
En la seva tornada a casa per Nadal l'acompanyaran vuit músics més: els trombonistes Marina Calleja, Pere Montserrat, Dani Noguero, Manel Piqué i Clara Reverter, el pianista Miquel Rodríguez, el contrabajista Jordi Herrera i el bateria Pau Masó. Tots ells, dirigits per Alba Pujals Roigé.
A les portes de Santa Llúcia, Trombone Ensemble convida el públic a submergir-se en la màgia de les festes amb una proposta fresca i original que combina estàndards nadalencs amb nadales tradicionals catalanes i internacionals.
"La sonoritat càlida i brillant dels trombons transporta el públic a paisatges sonors festius i evocadors, gràcies a arranjaments creats pels mateixos membres del conjunt, que aporten personalitat i energia a cada peça", es comenta a la presentació del recital. La combinació de trombons, veu, piano, contrabaix i bateria "garanteix una experiència sonora rica, amb moments de delicadesa i de gran intensitat", afegeix.
La intèrpret ha compartit escenari amb músics de gran trajectòria com Wynton Marsalis, Joshua Redman, Dick Oatts, Perico Sambeat o Carles Benavent
Pujals ha presentat a la Nova Jazz Cava pràcticament tots els seus projectes amb gran acollida del públic. Després d'haver cursat els seus estudis de jazz a la Juilliard School sota la direcció de Wynton Marsalis, Alba Pujals es va tornar a establir a Catalunya. Va debutar als estudis amb l'àlbum "Apologia" i va liderar el projecte Two Slides.
Col·laboracions
L'Alba ha format part de l'escena jazzística i de música moderna de Barcelona. Participa en projectes com The Bop Collective (liderat per la saxofonista Irene Reig), Smack Dab Big Band, Lluc Casares Septet, BAO (Barcelona Art Orchestra), Hip Horns i The Penguins. Ha col·laborat en bandes arreu d'Europa com The Gramophone Allstars, New Cool Collective o C. Tangana. La trombonista va començar els seus estudis musicals de la mà de la seva mare, la qual era professora de piano a l'escola municipal de música de Rubí. Ha cursat el Bachelor de Jazz al Conservatorium Van Amsterdam i el clàssic a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC).
Ha actuat a sales reconegudes arreu del món com Dizzy's Club NYC, Rose Theater (Lincoln Center), Bimhuis, North Sea Jazz Festival, Concertgebouwn, Grachtenfestival, Palau de la Música, L'Auditori o el Festival Jazz Terrassa entre altres. La intèrpret ha compartit escenari amb músics de gran trajectòria com Wynton Marsalis, Joshua Redman, Dick Oatts, Perico Sambeat o Carles Benavent.