Ja és aquí l'espectacle de Rammstein fet des de Terrassa

El seu propòsit, anunciat fa mesos al Diari de Terrassa, era tenir preparat un repertori sòlid en aquest projecte abans d'acabar l'any, per traslladar-lo a l'escenari en aquestes dates. Objectiu complert, perquè gairebé ningú la guanya en qüestions de tenacitat. Monika Lao presentarà aquest divendres a Barcelona el seu espectacle Rammstein Piano Experience, una sèrie de versions a piano sol de cançons de la mítica banda alemanya a la qual venera.
L'actuació se celebrarà aquest divendres, 12 de desembre, a les 19 hores, a la llibreria Byron, al número 32 del carrer de Casanova, i es presenta com "un homenatge vibrant i íntim" que descobreix l'energia visceral de Rammstein "reinterpretada en solo de piano". Es tracta d'una experiència sonora única "que fusiona potència industrial amb sensibilitat clàssica contemporània". Monika Lao converteix els acords icònics de la banda alemanya "en poesia sonora, en una proposta emocionalment intensa i estilísticament original".
Transformació
L'artista de Terrassa, titulada superior de piano pel Conservatori Superior de Música de Barcelona, combina música, dansa aèria, performance i videocreació, explorant una narrativa artística multidisciplinària des de ben petita. A banda dels espectacles propis, com ara “Rock Piano”, “Dreaming Beethoven” o “Némesis”, ha realitzat diverses col·laboracions escèniques.
Amb Rammstein Piano Experience, la creadora terrassenca transforma temes com "Mein Herz Brennt", "Sonne", "Du Hast", "Ohne Dich" o "Deutschland", amb arranjaments originals per a piano sol. Monika Lao aporta una nova dimensió al ritme sòlid, els matisos dramàtics i la melancolia evocadora del conjunt alemany. La nova proposta de la pianista es construeix com un pont entre l'univers del mètal industrial i la sensibilitat clàssica. Un pont amb una nova llum emocional sobre les cançons de Rammstein. La compositora té la intenció de portar el seu nou projecte a Terrassa.