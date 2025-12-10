Magí Garcia portarà el seu monòleg a Terrassa

Magí Garcia, altrament conegut com a Modgi, portarà a Terrassa el seu no espectacle d'humor, "Quanta dignitat". Ho farà el 7 de febrer del 2026 a la Sala Crespi, com ha anunciat el propi còmic.
Després d’un recorregut d’èxit des de la seva estrena, “Quanta dignitat” continua viatjant per teatres i auditoris d’arreu. Segons la seva companyia de representació, MPC Management, "l’espectacle manté el seu impuls gràcies a l’autenticitat i la proximitat del Magí, que ha connectat intensament amb els espectadors des de les primeres funcions". Amb el seu humor agut "i una mirada lúcida sobre les contradiccions que compartim", el monòleg s’ha convertit "en una peça de referència per a tots aquells que busquen un teatre que fa riure, pensar i sentir".
Sinopsi
“Quanta dignitat” arriba després de “Mític”, el seu primer monòleg, i constitueix un espectacle de comèdia nou de dalt a baix, "amb acudits inèdits i que van encara un pas més enllà que l’espectacle anterior". Al llarg d’aquest monòleg, d’una hora de durada, el Magí repassa amb acudits assumptes "com la pizza, les mascotes, la bondat, el Barça, la paternitat o els testicles humans". I també parla "de temes molt menys controvertits", com ara el racisme, la religió, el terrorisme, l’estat de la llengua catalana o la seva dimissió del programa Zona Franca.
Originari de l'Hospitalet de Llobregat, Magí Garcia ha treballat com a guionista per "El Jueves", "El Terrat", "Minoria Absoluta", "Comedy Central" o "Téidees" escrivint-hi guions de sèries, esquetxos, animació i seccions de televisió. Ha col·laborat a mitjans com TV3, Catalunya Ràdio, SERcat, Betevé, COMradio, La Xarxa, La Directa o Playground. Actualment treballa com a còmic i guionista "freelance", que és, segons ell mateix, "una manera pretensiosa de dir que és autònom".
Forma part de "La Sotana", el pòdcast autoproduït més escoltat i amb més patreons del país. Com a còmic és membre fundador d’"El Soterrani" i ha actuat a "Comedy Gold", "Comedy Zoo", "Cruïlla Comedy", "PhiBetaLamda" o "Lo Memefest", a banda de diversos festivals i escenaris d’arreu de Catalunya. Va llançar el seu propi especial d’"stand-up comedy", que va estar disponible a Filmin i actualment pots adquirir a la seva web.
Pròximes actuacions confirmades 2025‑2026
La gira avança i incorpora noves dates i poblacions confirmades. Són aquestes: Cornellà de Llobregat (14-12-2025), Barcelona (15-1-2026), València (23-1-2026), Alpicat (30-1-2026), Barcelona (5-2-2026), Terrassa (7-2-2026), Barcelona (12-3-2026), Badalona (28-3-2026) i Badalona (29-3-2026).