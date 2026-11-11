Concert del nen prodigi de la nissaga Rossy a Terrassa

La flama de la influent nissaga Rossy es manté ben viva. Fèlix Rossy (Barcelona, 1994) tornarà aquest divendres, 13 de novembre, a la Nova Jazz Cava, parada gairebé obligatòria de la gira en la qual la seva banda, en format de sextet, prepara i roda un nou repertori amb la mirada posada en l’enregistrament d’un nou disc. Això serà l’any vinent. Ara, el trompetista, que fora nen prodigi, lidera un directe de luxe amb el Fèlix Rossy Sextet; o sigui, amb Bill McHenry al saxo tenor, Miguel “Wiwi” García al piano, Tomeu Garcias al trombó, Ben Tiberio al contrabaix i Enric Fuster a la bateria.
Respirava música de petit. Rossy va començar a tocar als 6 anys i ha crescut envoltat de grans figures de l’escena internacional. Amb 8 anys ja va enregistrar el seu primer disc de jazz i als 9 ja liderava concerts de diferents estils. Als 11 anys va ser convidat per Brad Mehldau a participar en una jam session al Festival de Jazz de Barcelona, i amb 12 anys ja feia gires per tot Espanya, de certamen en certamen. Tenia 13 anys quan va inaugurar el Festival Jazz Terrassa del 2007.
Referència
Des del seu debut discogràfic com a líder als 17 anys amb "Introducing Félix Rossy" (2011), fins a treballs com "Looking at the surroundings" (2020) i "Elena Mágica" (2021), el trompetista barceloní ha consolidat una veu pròpia dins l'escena del continent, tant en el vertigen com en cadències de balades. Al llarg de la seva trajectòria ha compartit escenari amb músics com Mark Turner, Chris Cheek, Mike Kanan, Marco Mezquida i Silvia Pérez Cruz.
Referència europea del jazz contemporani, toca per tot el món i és habitual d’espais emblemàtics dels Estats Units. I continua investigant nous llenguatges. Aquest divendres tornarà a la Cava a partir de les 21.30 hores.