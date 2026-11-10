Ara Malikian torna a exhaurir entrades: "Casa meva és al meu cos i la meva ànima"

Entreteixeix el record del desarrelament existencial amb una sèrie de volences que el qüestionen perquè, com ell sosté, "casa meva és al meu cos i la meva ànima, un espai infinit on la identitat és transforma i la música és converteix en un llenguatge universal". A Terrassa es pot aplicar, almenys, una part d'aquesta tendència. Aquí ha estat una mitja dotzena de vegades i aquest divendres hi tornarà amb els dos denominadors comuns de les seves assistències: la hipnosi de la seva música i l'èxit irresistible en taquilla. Ara Malikian, l'emblema del virtuosisme al violí, ha tornat a exhaurir les entrades per als seus concerts a LaFACT Cultural, que oferirà aquest divendres en dues funcions. El preu de les entrades va (anava) dels 50 als 58 euros.
"Intruso" és el títol de l'espectacle amb el qual torna a Terrassa aquest músic d’origen armeni, nascut al Líban, i amb una trajectòria artística desenvolupada a tot Europa. Ara Malikian es considera un intrús. "A cada nota, a cada improvisació, busca transmetre la riquesa de la seva experiència multicultural", assenyalen els organitzadors del concert.
En pau
L'intèrpret diu que al Líban no el consideraven suficient libanès perquè era d’origen armeni, però els armenis tampoc el consideraven suficientment armeni perquè havia nascut al Líban.: "Quan em vaig establir a Europa no em consideraven ‘europeu’ perquè no havia nascut a Europa; em va costar anys estar en pau amb mi mateix per qui soc i acceptar que sóc l’etern ‘intrús’ i abraçar la riquesa de la meva identitat multicultural".
Els seus concerts d'aquest divendres, 13 de novembre, se celebraran a les 18 i les 21 hores, respectivament
"Aquesta experiència es va reflectir també en la meva relació amb la música. Interpretant a Bach o Mozart, o improvisant estils tan diversos com el jazz, el gipsy, el flamenc o el tango, la sensació de ser un ‘intrús’ s’intensificava", agrega l'artista, per al qual "cada nota ressonava amb la nostàlgia d’una llar que no existia, un lloc on no acabava d’encaixar".
La pròpia veu
"Tot i així, aquesta condició d”intrús’ em va donar l’oportunitat d’explorar i gaudir de músiques i cultures fascinants, alienes a la meva pròpia tradició", destaca. La seva intenció no era adaptar-se als diversos estils, sinó aportar la seva pròpia veu, la veu del seu violí i la seva visió única de la música, sense demanar disculpes per ser diferent.
"A cada nota, a cada improvisació, buscava transmetre la riquesa de la meva experiència multicultural, fusionant les tradicions més diverses en un so únic i personal. Gràcies a la meva condició d’intrús, he descobert que el món sencer és la meva llar. L’art, la música i la cultura em pertanyen, sense tenir importància quin és el meu origen ni el lloc on he nascut", comenta. I conclou: "Casa meva és al meu cos i la meva ànima, un espai infinit on la identitat es transforma i la música es converteix en un llenguatge universal".
Els seus concerts d'aquest divendres, 13 de novembre, se celebraran a les 18 i les 21 hores, respectivament.