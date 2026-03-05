Amb un ull mirant cap al cel: “Si cal, pregarem a la Moreneta”

El que es diu tocar i cantar i gaudir, es va cantar fins i tot a la resiliència, però tampoc cal abonar-se a l’heroisme. El Pícnic Jazz de l’any passat va sobreviure a la pertinaç pluja i els organitzadors del Festival Jazz Terrassa creuen els dits perquè enguany el temps acompanyi en forma, almenys, de cel sense descàrregues per als actes a l’aire lliure. “Si cal, pregarem a la Moreneta”, diu el veterà bateria Adrià Font, que les ha vist de tots els colors.
Encara és aviat, potser, però les prediccions parlen de temps inestable i de probabilitat de pluges a mig mes, entre el 12 i el 15 de març.
La 45a edició del festival celebrarà la seva gran festa al descobert en el lloc acostumat, per descomptat, el 22 de març, diumenge: la zona del Torrent de la Font d’a Sagrera, al sector sud del parc de Vallparadís.
L’organització de l’esdeveniment nascut l’any 1999 espera la visita d’unes 30.000 persones a una cita supramusical.
El programa d’actuacions començarà a les 12 hores amb la Fredi’s Jazz Band i continuarà amb Sara Dowling & Ignasi Terraza Trio, Against The Blues i la banda del saxofonista tenor Dani Nel·lo (que celebra 40 anys passats als escenaris), però la festa començarà abans, a les 11, amb l’espai infantil Pícnic Xic, amb la col·laboració de Lacoordi i Tub d’Assaig.
L’apartat de concerts gratuïts al descobert començarà el 7 de març, dissabte (12 hores), amb la Tòfol Martínez Blues Band i a la Plaça Vella. L’endemà, l’escenari triat serà la plaça Catalunya amb Luismi Segurado Trio, a les 12. Mitja hora després s’iniciarà l’espectacle de Belén Bandera i Carla Motis, amb l’insigne contrabaixista Horacio Fumero com a convidat, al pati del MNACTEC, amb les entrades a 1 euro.
El 14 de març, dissabte, Pere Soto a la plaça del Rector Homs. L’endemà, a les 12 hores, Noel & The Jazzy Fortunes al parc de Vallparadís i New Old Cats Swing (amb Adrià Font) al parc de Sant Jordi.