Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 6, 7 i 8 de març

La resposta a la qüestió sembla clara tot just el cap de setmana en què comença el Festival Jazz Terrassa, a banda de les inclemències meteorològiques que presumiblement influiran en el desenvolupament dels actes a l'aire lliure. Sí, jazz a dojo, però la resta de la maquinària cultural no es deté davant la irrupció del certamen, per la qual cosa hi ha (una altra vegada) propostes per a diversos paladars. Aquí us oferim algunes activitats. LaFACT en té molt a veure.
Humor
Espectacle humorístic amb participació del públic, “Improshow”. A LaFACT. Aquest divendres, en dues funcions, a les 21 i les 23 hores.
Clàssica
"A la recerca de nous camins expressius", homenatge al compositor Josep Cercós amb la soprano Marta Mathéu. A l'Auditori Terrassa. Dissabte, a les 19 hores.
Dansa
Dansa contemporània amb el Ballet Junior de Genève, també a LaFACT, dissabte a les 20 hores.
Passejada amb Rusiñol
“Passejant amb Santiago Rusiñol”, obra de teatre interpretada per Àlex Casanovas, dissabte a les 20.15 hores a Amics de les Arts.
Concert
Recital de Ramon Mirabet a la Sala Rasa 64, dissabte a les 22 hores.
Teatre
Representació de “Baby shower”, comèdia del grup Amics del Teatre d’Ullastrell. Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Diumenge, a les 18 hores, a la Sala Crespi.
Flamenco
Sessió de micro obert per a aficionats a Flamencología, a l'avinguda d'Àngel Sallent. Diumenge, 8 de març, a les 12.30 hores.
Musical
Funció del musical “Ohana”, per a públic familiar. Diumenge, a les 18 hores, a LaFACT.