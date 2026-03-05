El Festival Jazz Terrassa ja és a tocar

Poques vegades deixa de dir-ho quan toca, quan aflora incontenible la devoció, però a partir d’aquest divendres segurament veurem més d’una vegada Valentí Grau, director artístic de l’esdeveniment, dir “jazz, jazz, jazz” mentre espetega els dits. Sí, arriba un altre Festival Jazz Terrassa (FJT). La 45a edició del certamen s’inaugurarà aquest 6 de març a la Nova Jazz Cava i obrirà la comporta per a l’onatge jazzístic sobre el qual cavalcaran primer Oriol Vallès i Irene Reig a partir de les 20 hores.
El quintet que colideren tots dos intèrprets i compositors obrirà un festival pel qual passaran més de 200 músics fins al 27 de març. Serà el festival del saxofonista Guim Balasch, guardonat amb el 23è Premi Jazzterrasman en reconeixement a la seva trajectòria i la seva vinculació amb la formació musical a la ciutat. Seu serà el protagonisme aquest diumenge a la tarda. Abans, aquest dissabte, la Nova Jazz Cava viurà una d’aquestes nits que s’endevinen memorables, amb el mestre del baix elèctric Carles Benavent compartint escenari amb el fill de Jaco Pastorius, Felix, baixista com el seu llegendari progenitor i com el Carles. I amb Roger Mas i Toni Pagès com a convidats a la festa. I amb totes les entrades exhaurides.
El concerts previstos aquest cap de setmana a l'aire lliure es traslladaran a espais interiors en cas de pluja
I entre una cita i l’altra, a creuar els dits amb la mirada posada en el cel endurit perquè hi ha programats tres concerts a l’aire lliure i les prediccions meteorològiques no són molt falagueres. Aquest dissabte, Tòfol Martínez Blues Band a la Plaça Vella (12 hores). Diumenge, Luismi Segurado Trio a la plaça Catalunya (a la mateixa hora). A les 12.30, Belén Bandera & Carla Motis, amb Horacio Fumero com a convidat, al pati del MNACTEC. No seria el primer cop que les propostes a l’aire lliure es traslladen a la Nova Jazz Cava quan apareix la pluja. Així serà en el cas dels esdeveniments previstos a la Plaça Vella i la plaça Catalunya. En el cas del MNACTEC, l'actuació es traslladaria a l'interior del recinte, segons ha anunciat aquest dijous el Club de Jazz Terrassa.
Capital
D’una o una altra manera, a partir d’aquest divendres es desplegarà un programa amb 56 concerts i activitats repartides en 23 emplaçaments de Terrassa i comarca al llarg de 22 dies. Amb noms destacats com els esmentats Carles Benavent i Felix Pastorius, també amb Dave Holland, Lionel Loueke, Jon Irabagon, Ches Smith, Mary Halvorson, Francesca Tandoi, Dave Douglas o el bluesman Toronzo Cannon. Un certamen, de nou, amb el Pícnic Jazz (es tornaran a creuar els dits de la superstició), previst per al 22 de març, i amb el Nito Figueras envoltat de veus femenines per homenatjar The Beatles en clau de jazz, I amb la Sant Andreu Jazz Band tancant el festival celebrant el seu 20è aniversari al lloc on tantes oportunitats ha tingut aquesta iniciativa de formació de nou talent.
Terrassa serà capital nacional del jazz durant 22 dies de la mà d’un festival “diferent, trencador i molt atrevit”, en paraules de Valentí Grau, jazz, jazz, jazz; un festival que, a banda de les veus ja consagrades, ha descobert “molt de talent al llarg dels anys” i que aquest divendres obriran dos músics nascuts l’any 1993 però molt reconeguts.