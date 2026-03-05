Jazz en cercle fins a 45 vegades

D’acord: el guarisme rodó arribarà en cinc anys, quan es prepararà “una festa grossa”, com anticipa Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, però celebrar el 45è Festival Jazz Terrassa ens acosta amb rotunditat a la rodonesa del mig segle amb un certamen, el que comença en sis dies, que torna a ungir a Terrassa com a capital nacional del jazz fins al 27 de març.
Serà difícil (impossible) beure-s’ho tot, gaudir dels més de 200 músics que es donaran cita en l’esdeveniment, degustar les prop de 60 activitats, acudir als 23 espais, amb la Nova Jazz Cava com a centre neuràlgic, en els quals es duran a terme les propostes musicals, gastronòmiques i divulgatives.
Perquè no sols s’ha preparat un cartell d’estrelles, amb Carles Benavent i Felix Pastorius, Francesca Tandoi, Dave Holland mà a mà amb Lionel Loueke, i amb el blues de Toronzo Cannon i l’avantguarda representada per Dave Douglas, Jon Irabagon o Ches Smith. Del cartell pengen exposicions, presentacions de llibres, menjar, una cercavila, un documental...
“Serà una nit molt xula”, vaticina el trompetista terrassenc Oriol Vallès, encarregat d’obrir el festival juntament amb Irene Reig i en format de quintet divendres vinent, 6 de març, a les 20 hores, a la Nova Jazz Cava.
L’endemà, després de la disbauxa elèctrica de la Tòfol Martínez Blues Band a la Plaça Vella, i després de l’aperitiu musical previst a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), es presentarà a Terrassa un projecte que és una joia, l’enlluernadora condició d’un cercle que es tanca.
És veritat que a Carles Benavent se l’ha considerat a vegades el nostre Jaco Pastorius, i que ell no ha renegat mai de la influència del geni del baix elèctric en la seva carrera, però també és veritat que Benavent va aconseguir forjar-se un fecund camí propi conreant l’acostament al flamenc.
El cercle: el bo del Carles toca amb el Felix, el fill del Jaco.
És possible que l’atzar o la Providència posessin de la seva part, però on potser no van intervenir aquests poders intangibles per a descreguts segurament hi van arribar els cercles d’afinitats i contactes propis del singular món del jazz.
La qüestió, sense més demores, és que el geni del baix elèctric de casa nostra, Carles Benavent, comparteix projecte musical amb Felix Pastorius, baixista també, i fill del llegendari Jaco, ídol, al seu torn, de Benavent. Tot està connectat, que diria el personatge de “House”.
En vermell
Bluestorius Carles Benavent & Felix Pastorius és una de les propostes que els amants del gènere han marcat en vermell en l’agenda del Festival Jazz Terrassa 2026. L’estrena del projecte a Catalunya tindrà lloc a la Nova Jazz Cava el 7 de març, a les 21.30 hores. Seran quatre els músics en l’escenari, perquè el projecte compta amb la col·laboració de Roger Mas i Toni Pagès, al piano i la bateria respectivament.
Benavent es mostra agraït al Club de Jazz Terrassa per confiar en ell una vegada més, perquè el baixista barceloní ha tingut a Terrassa un dels seus refugis musicals recurrents. Hi ha tocat 55 vegades, fora de festival i dins d’un certamen que considera “el més important de Catalunya”.
Benavent, premi Jazzterrasman 2016, recorda que va arribar a tocar a l’antiga Jazz Cava. Ara tornarà a la nova al costat de Felix Pastorius. “Ens vam trobar l’any passat. El seu pare, Jaco, és possiblement l’únic baixista al qual copiava, sobretot pel que va significar en el món del baix elèctric per a aquells que buscàvem no ser simplement un acompanyament.
Sí que havia copiat a guitarristes, perquè el que buscava era tocar el baix com una guitarra elèctrica, amb pua”, assenyala el músic barceloní.
Benavent es va emocionar saber que a casa del Jaco s’escoltava la seva música, sobretot en treballs discogràfics que el baixista va realitzar amb Paco de Lucía o Chick Corea.
Ara toca amb Pastorius júnior. El repertori inclourà temes de Weather Report (la banda en la qual va destacar l’enyorat Pastorius pare). “Tocar melodies del Jaco em provoca un sentiment molt profund”, afegeix el músic. “El Felix i jo estem molt impacients perquè arribi ja el 7 de març”, conclou el mestre.
Diumenge 8 de març serà, sobretot, el dia del Guim, del nou Jazzterrasman, que prepararà el terreny per a la primera setmana sencera del festival: per a la conferència del dimarts sobre històries jazzístiques, per a la jam session que detonarà Haizea Martiartu el dimecres, per a la presentació d’un llibre sobre Miles Davis al bar Culla (dijous) i per a dues de les apostes del nucli dur d’aquesta edició: Jon Irabagon’s Rising Sun Quartet, referència de l’avantguarda, i el llegendari contrabaixista Dave Holland en companyia de Lionel Loueke a la guitarra i la veu.
La banda de Jon Irabagon tocarà a la Cava dijous, 12 de març, a les 21.30. La cita amb el veterà Dave Holland serà l’endemà, a la mateixa hora i també al temple jazzístic del passatge de Tete Montoliu. A aquesta hora s’iniciarà també la festa de benvinguda de Jazz Terrassa Swing Fest a l’Espai Vapor de Prodis.
Dissabte 14 de març, més actes de Terrassa Swing Fest, i trasllat d’actuacions al parc del Bosquet de Matadepera, població que un altre any se suma al programa amb la presència de John Dubuclet. Serà al migdia, quan, de manera simultània, hi haurà un ocell més al costat del parc de Vallpapardís: homenatge a Charlie Parker davant de la Seu d’Ègara.
Serà el dia també de David García amb el seu Jazz Rock Quartet, de Quàsar Project i de la Nit de Blues a la Nova Jazz Cava, que compta enguany amb un convidat de Chicago: Toronzo Cannon. El bluesman deixarà la Cava amb la calidesa suficient per a la sessió “golfa” prevista a partir de les 00.15 amb Barcelona Swing Flamingos.
El diumenge 15 de març ja haurà deixat la porta oberta al jazz: a la cercavila de les 11 en la Plaça Vella, a l’actuació de Noel & The Jazzy Fortunes al parc de Vallparadís i a la de New Old Cats Swing al parc de Sant Jordi per respirar profund i acostar-nos de nou a la Nova Jazz Cava (19 hores) per veure el trompetista novaiorquès Dave Douglas, pur compromís amb causes diverses i amb un jazz llançat cap a la creativitat suma.
La setmana del 16 de març serà la del Jazz Menut, la de la jam session d’Alba Ruiz (dimecres), la del bateria Ches Smith, tribut continu al jazz experimental en el qual el compositor de Sacramento s’acompanya dels guitarristes Mary Halvorson i Liberty Ellman, i del baixista Nick Dunston. Això serà el dijous. I el divendres, el nervi de la pianista italiana rancesca Tandoi.
Els cercles es continuen tancant per obrir-se de nou, coses del jazz. Oriol Vallès, a Nova York, havia perseguit anys enrere Nick Dunston per tocar amb ell, i ho va aconseguir. El dissabte 21 de març hi haurà festival a Vacarisses i Viladecavalls, i explosió juvenil a la Cava amb Enric Fuster Quartet abans d’una altra explosió, la de la multitud, al Pícnic Jazz.
L’última setmana serà la del documental de Tete Montoliu, la de Nito Figueras i la seva visita a The Beatles (dijous). I la de la cloenda amb l’incombustible Joan Chamorro i la seva Sant Andreu Jazz Band, que celebra 20 anys d’existència i és una de les pedreres que assegura més cercles.