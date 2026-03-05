Cultura i Espectacles

Faraons a Silicon Valley: "Les dinàmiques de poder han canviat menys del que podríem esperar”

Presentació del llibre d'Irene Cordón a l'Eseiaat

  • Irene Cordón, amb un exemplar del seu llibre

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de març de 2026 a les 20:27

Irene Cordón presentarà aquest divendres el seu llibre “Faraons de Silicon Valley”, un estudi sobre el poder. L’acte se celebrarà a les 19 hores a la sala de conferències de l’Eseiaat-UPC de Terrassa.

El subtítol del volum detalla més el contingut: “Una (càpsula) sobre l’Antic Egipte, el poder i la tecnocasta”. L’explicació amb analogies històriques: “Els faraons egipcis van ser capaços de consolidar un poder gairebé diví per mitjà d’una forta estructura de propaganda i una imatge d’autoritat absoluta; milers d’anys després, molts líders polítics i tecnològics demostren que les dinàmiques de poder han canviat menys del que podríem esperar”.

Notícies recomenades