Faraons a Silicon Valley: "Les dinàmiques de poder han canviat menys del que podríem esperar”

Irene Cordón presentarà aquest divendres el seu llibre “Faraons de Silicon Valley”, un estudi sobre el poder. L’acte se celebrarà a les 19 hores a la sala de conferències de l’Eseiaat-UPC de Terrassa.\r\n\r\nEl subtítol del volum detalla més el contingut: “Una (càpsula) sobre l’Antic Egipte, el poder i la tecnocasta”. L’explicació amb analogies històriques: “Els faraons egipcis van ser capaços de consolidar un poder gairebé diví per mitjà d’una forta estructura de propaganda i una imatge d’autoritat absoluta; milers d’anys després, molts líders polítics i tecnològics demostren que les dinàmiques de poder han canviat menys del que podríem esperar”.\r\n