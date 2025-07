Amics de les Arts construeix un niu a Terrassa

A banda de les exposicions, a banda de cursos i una munió d’activitats culturals, Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa ofereix un niu per a artistes. No és pas un lloc per pernoctar-hi, sinó un àmbit de creació. L’entitat inaugura l'Espai Niu i obre la convocatòria de tres places per a residències per a la creació artística contemporània. Els aspirants podran desenvolupar els seus projectes a la seu d’Amics de les Arts a partir del mes d’octubre vinent.

L’espai se situa al tercer pis de l’edifici, al número 2 del carrer del Teatre, i “ofereix un entorn de treball tranquil, inspirador i compartit, destinat a fomentar la creativitat, la col·laboració i la dinamització cultural de la ciutat”, subratlla l’entitat. La iniciativa, “pensada com un espai de residències artístiques per a joves creadors”, neix amb la voluntat d’esdevenir motor cultural a Terrassa, “obrint finestres a la creació emergent i afavorint l’intercanvi” entre els artistes i el teixit cultural local.

Retorn comunitari

L’àmbit compta amb una zona multidisciplinària i diàfana de 60 metres quadrats amb tres llocs de treball. El fet de compartir espai “possibilita l’oportunitat de conviure amb altres creacions simultànies”, afegeix Amics de les Arts. Els creadors tindran a l’entitat un punt de trobada i l’oportunitat de dinamitzar-ne la vida cultural, tot oferint activitats obertes com ara tallers i cursos, classes obertes, xerrades o conferències, exposicions o mostres de procés, sortides o propostes col·lectives. La filosofia del projecte es basa en la cessió d’espai “a canvi de retorn comunitari”. L’estada mínima haurà de ser de sis mesos i la durada màxima, de 24. No hi ha termini de presentació de sol·licituds. La convocatòria es tancarà un cop atorgades les tres places seleccionades per una comissió.

L’aportació econòmica mensual és de 97 euros per als socis d’Amics de les Arts i de 115 per a les persones que no en siguin sòcies. Els diners es destinaran a despeses de manteniment del local.