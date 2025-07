El Cor Jove Mundial per tancar el festival internacional de Terrassa

Després d’un parèntesi d’onze dies, torna el Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa, i ho fa per acomiadar-se en gran. El certamen oferirà aquest dimecres, 23 de juliol, l’últim dels quatre concerts programats enguany: el del World Youth Choir (WYC), el Cor Jove Mundial, una formació de 70 cantaires procedents de 36 països. La cita, a les 19.30 hores a l’Auditori de Terrassa.

Carles Llongueras, president de la Federació Terrassa Ciutat Coral, defineix el concert previst com a “extraordinari”, especialment per la qualitat interpretativa d’un cor integrat per joves amb edats compreses entre els 17 i els 26 anys.

Estada

El grup, que es renova cada any, és el producte d’una selecció realitzada específicament per dur a terme la gira mundial en la qual està immers. El recorregut l’inaugurarà precisament a Terrassa. L’endemà actuarà a Barcelona, on aquestes setmanes té la residència, afavorida per la Federació Catalana d’Entitats Corals. L’estada a la capital catalana durarà tres setmanes.

El concert a cappella de WYC oferirà “un repertori únic que traspassa fronteres, cultures i generacions”, segons els organitzadors del festival, que enguany arriba a la seva quarta edició. El cor es va fundar l’any 1989 i s’ha convertit “en un símbol mundial per la pau, unitat i harmonia, sent reconegut per la Unesco com a Artista per la Pau”. La seva actuació inclourà l’estrena de l’obra per encàrrec de la compositora catalana Anna Campmany, “Peace”, a més de peces d’Arnold Schöenberg, Frank Martin, Knight, Vanauth Williams, Fèlix Mendelssohn i Bernat Vivancos, exdirector de l’escolania de Montserrat. El director convidat és Daniel Reuss, natural dels Països Baixos.

El programa

“La música coral és molt més que música; és comunitat, és emoció, és esperança”, destaca l’organització del Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa. L’esdeveniment, consolidat com a certamen de referència nacional, es va obrir el 10 de juliol amb el concert del cor Cappella Victoria Jakarta d’Indonèsia a la Seu d’Ègara i va prosseguir l’endemà amb l’actuació del Grand Choir of Óbudai Árpád High School de Budapest, també al conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere.

Un dia després, el 12 de juliol, el Coro PoliEtnico de Torí i el Cor UPC de Terrassa van convertir l’Auditori en pura emoció col·lectiva després de l’espectacular inici amb la peça “Stabat mater”, de Karl Jenkins.