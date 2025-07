LaFACT no s'atura quan acaba la temporada

L’activitat va més enllà de la temporada estable, de la programació artística pròpia. LaFACT Cultural de Terrassa no s’atura un cop acabada la seva intensa agenda, i els mesos de juny i juliol esdevenen un període de propostes complementàries, sobretot al seu servei de Lloguer d’Espais.

LaFACT ha estat present aquest any a dues fires de referència del sector d’esdeveniments: el Barcelona Event Day (BED) i la Business With Social & Sustainable Tourism Value (BWSV). El recinte ubicat a la rambla d’Ègara, amb més de 2.000 metres quadrats d’infraestructures, acull un ampli ventall de propostes culturals i corporatives d’entitats i empreses que lloguen espais per celebrar els seus esdeveniments, de graduacions a rodatges, passant per festivals o congressos. Sense anar més lluny, la setmana passada, la Factoria Cultural de Terrassa va ser la seu del Congrés Nacional de Màgia, amb actuacions, espectacles, presentacions de mags i il·lusionistes d’arreu del món i venda de material especialitzat.

Rodatges

L’equipament cultural també ha acollit, de l’abril al juliol, el rodatge del nou programa d’humor d’Andreu Buenafuente, “Futuro imperfecto”, produït per RTVE i El Terrat, un espai que s’emet setmanalment a La 1 i RTVE Play amb la participació de més de 700 espectadors de públic en cada sessió.

El rodatge d’algunes escenes de la pel·lícula “Viaje al país de los blancos” també ha ocupat LaFACT. El film, una producció d’Atresmedia Cine, Mundo Cero i A Contracorriente Films, Arcadia i Noodles Production, està basada en la història real d’un jove de Ghana que arriba a Europea. L’obra, que compta amb la participació d’Emma Vilarasau, va ser escrita per Guillem Clua.