Una soprano de Terrassa serà Giannetta al Liceu

La soprano terrassenca Anna Farrés debutarà al Gran Teatre del Liceu el mes de novembre vinent com a solista. Farà el paper de Giannetta a “L’elisir d’amore”, de Gaetano Donizetti, amb producció de Mario Gas, en vuit funcions. Anna Farrés té 33 anys. Va començar a treballar de tècnica de laboratori, però ha acabat complint el seu somni: ser cantant professional.

Resulta inhabitual que un representant polític anunciï en un acte, en principi aliè a l’esdeveniment, que una conciutadana està preparant el seu aterratge com a soprano al Gran Teatre del Liceu. Però va ser dies enrere Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, qui va avançar la notícia en la presentació de la temporada cultural de la tardor: Anna Farrés, una de les participants en l’exposició de les activitats, estaria absent de determinades celebracions perquè treballava a Barcelona, al Liceu. I com sempre constitueix un orgull que un terrassenc faci el salt al temple del bel canto, el regidor ho havia de dir. Anna Farrés somreia i es treia importància.

Però allà hi serà, al Liceu, participant en la representació de “L’elisir d’amore”, de Gaetano Donizetti, una producció de Mario Gas que s’escenificarà al teatre de la Rambla del 22 de novembre al 15 de desembre. La soprano terrassenca farà el paper de Giannetta els dies 22, 25, 28 i 30 de novembre, i 3, 5, 13 i 15 de desembre.

“Em fa molta il·lusió i considero una sort poder treballar a aquest nivell prop de la llar. Molts companys han hagut de marxar per tenir reconeixement a casa. Jo he pogut romandre aquí i formar una família”, declara la soprano

Giannetta és l’amiga de l’Adina, la protagonista, de la qual està perdudament enamorat Nemorino. Però, ai, Giannetta és també amiga del safareig, una tafanera: “Jo la qüestió del safareig la porto malament, però el personatge és molt interessant, còmic i còmplice”, diu la soprano egarenca, que curiosament va representar el paper d’Adina quan l’Associació Òpera Terrassa, de la qual Farrés és secretària, va representar “L’elisir d’amore” a la ciutat.

La soprano Anna Farrés té 33 anys

Nebridi Aróztegui

Anna Farrés ja havia treballat de corista al Liceu, “després de superar proves molt dures”, però és la primera vegada que ho fa com a solista. “Em fa molta il·lusió i considero una sort poder treballar a aquest nivell prop de la llar. Molts companys han hagut de marxar per tenir reconeixement a casa. Jo he pogut romandre aquí i formar una família”, declara la soprano. Farrés va començar la seva vida laboral com a tècnica de laboratori però va aconseguir, després de formar-se en el Conservatori i en diversos cursos (va estudiar també a Viena), complir el seu somni de dedicar-se al delicat instrument de la veu. Això sí, “gairebé sempre enfocada al romanticisme, a partir de Mozart”. I això vol dir Puccini, Verdi, Bellini i, per descomptat, Donizetti, l’autor de “L’elisir d’amore”, obra mestra del gènere buffo que portarà a Anna Farrés al gran escenari de la lírica de Catalunya.

Sense beuratges

El valor i l’èpica marquen aquesta òpera. Quan comença l’obra, l’heroïna està llegint “Tristany i Isolda”, en què sí que es produeix un enamorament afavorit per un elixir màgic. Com indica el programa, “les pocions d’amor han estat elements molt utilitzats en els contes romàntics durant milers d’anys, però en ‘L’elisir’ hi ha un gir inesperat i intel·ligent a la tradició: en aquesta ocasió, el final feliç no es propicia per una poció d’amor (que no és res més que vi negre!), sinó per una història que tracta d’una poció d’amor”.

“L’elisir d’amore”, que amb Mario Gas a la direcció es transposa a la Itàlia dels primers anys del feixisme de Mussolini, és una comèdia en què els personatges principals aconsegueixen estar junts pel que fan, no per un beuratge innocu. La màgia real no es troba en una ampolla, “sinó en la sinceritat, l’amistat i el respecte que poden unir dos cors”. La Giannetta hi serà allà, representada per una soprano terrassenca de 33 anys, Anna Farrés.