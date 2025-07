“La música apel·la les emocions humanes, tinguem més o menys formació”

Ningú va dir que seria fàcil. “Sabíem que no assistíem al naixement d’un bolet, sinó que havíem de llaurar i llaurar la terra per obtenir-ne fruits”. El símil agrícola proposat per Quim Térmens sembla el més apropiat per definir quins eren els objectius de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) anys enrere i què s’ha aconseguit fins ara. Perquè l’OCT48, dirigida per Térmens, compleix enguany un quart de segle, i el Festival d’Estiu Seu d’Ègara, que va acomiadar aquest diumenge passat, ha fet tretze anys. El conjunt afirma que el festival "ha reunit una mitjana d'ocupació del 90%".

El programa estiuenc és un bon termòmetre per mesurar el nivell de compliment de l’objectiu principal: servir la ciutat que va acollir el seu naixement i omplir el buit estival de programació de música clàssica (en el sentit més ampli) amb propostes que acostin cada vegada més aquest art al gran públic. “Sempre hem buscat arribar al segment de públic més gran possible i això depèn de què oferim i de com ho oferim”, declara el director-concertino de l’OCT.

El recorregut per melodies cinematogràfiques es va realitzar divendres

Lluís Clotet

No es tracta de rebaixar qualitat, sinó d’apropar la música a la gent derrocant etiquetes i dogmes. “La música apel·la les emocions humanes que tots experimentem, tinguem més o menys formació”, deixa clar Térmens després de reiterar que la dedicació de l’orquestra és “una acció a la llarga”. Ja es recullen fruits, però cal persistir-hi. “Estem assentant una idea que va néixer fa anys, i crec que la millorem cada vegada més”, afegeix Térmens, i posa un exemple recent per il·lustrar aquest acostament a determinats sectors de la població. Aquest dijous passat, l’OCT i David Carabén (cantant i guitarrista de Mishima) van tocar junts a la Seu d’Ègara. Un jove d’uns 20 anys es trobava entre el públic renovat. “Es va entusiasmar tant, que va venir després als dos concerts següents. I el que més li va agradar va ser una obra de Kilar (Wojciech), un compositor contemporani”.

Tastets

Amb set propostes en total, el 13è Festival d’Estiu Seu d’Ègara va començar el passat 10 de juliol amb uns Tastets a La Coral de Prodis, va continuar el dissabte 12 de juliol amb un concert-taller per a públic familiar a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i dilluns 14 de juliol va accentuar el seu caràcter divulgatiu amb una xerrada apassionada del músic Joan Vives al mateix equipament cultural del passeig de les Lletres.

Imatge de l'espectacle lluminós de dissabte

Pol Ortega

Aquest dijous passat, 17 de juliol, l’OCT48 va passar pel filtre clàssic temes de David Carabén juntament amb el líder de Mishima. L’endemà sonava la banda sonora d’“El padrino” a l’església de Santa Maria, perquè la Seu d’Ègara va esdevenir un espai de passeig per melodies cinematogràfiques: tres edificis, tres sales de cinema. Les esglésies de Sant Pere van tornar a acollir l’espectacle de dissabte, centrat en l’exploració dels quatre elements de la natura amb la unió de so i llum. I per acabar el festival, el concert del setè curs de direcció orquestral de l’OCT48, realitzat a l’Auditori de Terrassa aquest diumenge al migdia. Va ser, de llarg, el que va reunir més assistència de les set edicions.

Pluja que cala

La programació se centrava “a posar en valor la música clàssica, amb la divulgació, la investigació i la interacció amb el públic com a eixos vertebradors”. Un cop acabat el festival, els motius per a la satisfacció, sense autocomplaences, són uns quants: l’èxit de públic del festival, la diversitat d’aquest públic i la sensació que aquesta tasca de pluja fina va calant. “La nostra obligació és perseverar en la nostra filosofia: apropar la música a la ciutadania com un fet natural. És un projecte cultural d’activitat continuada”, reitera el director de l’orquestra. Per això impliquen experts com Joan Vives en els programes, per això, a les actuacions dediquen quatre minuts a explicar de manera entenedora què tocaran, de què va tot plegat.

Concert del curs de direcció orquestral

Lluís Clotet

L’OCT48, ara integrada per catorze músics, és una formació estable especialitzada en el repertori escrit per a cordes. ha dut a terme concerts per tota la geografia catalana i per diverses poblacions espanyoles, Ha col·laborat en produccions simfonicocorals i ha enregistrat peces per als segells Ars Harmònica, La Mà de Guido, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i pel Centre Robert Gerhard. I segueix llaurant.

El futur immediat

El desembre vinent, l’OCT48 celebrarà els 25 anys transcorreguts des del seu primer concert. En farà un de celebració, “un de gros”, diu el director, Quim Térmens, però la intenció de l’orquestra és que aquest aniversari impregni tota la temporada vinent: “Volem celebrar la festa seguint el camí que vam emprendre en el seu moment. Procurarem que tot el cicle inclogui una declaració de principis de l’OCT48”. Una declaració de principis seran els concerts “Propera parada. Viena” (21 de setembre) i “La connexió escocesa” (12 d’octubre) i l’aventura “All you need is love”, amb Litus (16 de novembre).