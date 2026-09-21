Andrea Ros encarna la millor karateka de la història a la gran pantalla: "És un relat de perseverança, amor i superació"

Aquí no es parla (només) d'una campiona olímpica. Es parla de tot el que passa abans de la conversió en llegenda. L’actriu terrassenca Andrea Ros ha fer un salt de vertigen en la seva carrera amb “Karateka”, la pel·lícula d'Aritz Moreno inspirada en la història de Sandra Sánchez, la millor karateka de tots els temps, primer descartada i finalment campiona olímpica als 39 anys. Andrea Ros és Sandra Sánchez a la gran pantalla en aquesta cinta que s’estrena aquest dilluns, 21 de setembre, al Festival de Cinema de Sant Sebastià i arribarà als cinemes el pròxim 30 d'octubre.
“Karateka” és una producció d’Atresmedia Cine, Sr.&Sra. y Karateka A.I.E, en coproducció amb Wrong Men, Apaches Entertainment y Colosé Producciones. Compta amb guió de David B. Gil i Pablo Tobías Gavasa amb la col·laboració de Javier Gullón i combina emoció, humor, romanç, aventura i espectaculars escenes de competició “per demostrar que les grans històries esportives mai parlen únicament d'esport. Parlen de persones capaces de canviar el seu destí, de relacions que transformen una vida i de la cerca d'un somni que semblava impossible”, com destaca Atresmedia.
Sandra Sánchez havia estar expulsada de l’esport perquè va anteposar el fet de tenir cura de la seva mare malalta. El film és “un relat de perseverança, amor i superació que viatja des d'Espanya fins al Japó i Taiwan per explicar el camí” que va portar la protagonista a conquistar l'or olímpic als 39 anys en un esport que sempre havien dominat els japonesos i on els més veterans es retiren als 30 anys. Andrea Ros i Patrick Criado han treballat estretament per construir la versió cinematogràfica d’una història fascinant.
Ros encarna la karateka. Criado desplega el paper de Jesús del Moral, entrenador i parella de la Sandra, en aquest film d’Aritz Moreno concebut, més que com a pel·lícula sobre esport, com a “gran aventura humana”. Repassa la història d'una dona “que va decidir desafiar tots els límits quan semblava massa tard per fer-ho”. Esdevé un relat “en el qual conviuen la rivalitat amb l'amistat, el drama amb l'humor, la frustració amb la tenacitat”. També és una història d'amor “construïda des de l'admiració mútua i la cerca constant de l'excel·lència”. La presentació afirma que darrere cada combat “hi ha molt més que una medalla: hi ha una manera d'entendre la vida”.
Per a la preparació, tant Andrea Ros com Patrick Criado es van sotmetre durant mesos a una dura preparació física i tècnica, transformant per complet els seus hàbits de vida
Andrea Ros és l'encarregada de donar vida en la pantalla gran a Sandra Sánchez des dels seus inicis humils a Talavera de la Reina, fins a la consecució de l'or olímpic a Tòquio 2020. Patrick Criado interpreta a Jesús del Moral, el seu entrenador i qui es convertiria en la seva parella sentimental, en un treball que significa “una combinació única d'amor, admiració i suport mutu que transcendeix allò esportiu i que acaba transformant les seves vides”. Les seqüències rodades al Japó, la força dels combats i la fotografia cuidada converteixen la història de Sandra Sánchez “en una experiència cinematogràfica que transcendeix el biopic esportiu tradicional”.
Per a la preparació, tant Andrea Ros com Patrick Criado es van sotmetre durant mesos a una dura preparació física i tècnica, transformant per complet els seus hàbits de vida. Sandra Sánchez i Jesús del Moral van acompanyar els protagonistes en aquest procés com a assessors esportius de la pel·lícula. La seva participació va anar més enllà de la preparació dels actors i va abastar també el desenvolupament creatiu “per traslladar amb autenticitat l'univers, la filosofia i els valors del karate a la pantalla gran”.
En un reportatge al diari As, Andrea Ros confessa que no coneixia la història de l’esportista: “Per al director aquest va ser també el motor de la pel·lícula, perquè diu que quan parlava a algú de Sandra, ningú la coneixia fora de l'esport. No podia ser! Estàvem rodant una sèrie i, sense dir-me res, Aritz m'ensenya el vídeo de la final olímpica a Tòquio. I em diu, ‘Vull fer una pel·lícula d'aquesta noia’. Wow! I ràpidament vaig dir que jo també”.
Entrenament de força
L’actriu terrassenca mai havia practicat karate, ni tan sols esport: “I ara, l'entrenament de força ja s'ha quedat en la meva vida i ho agraeixo. El procés va ser molt dur, molt dolorós. Vaig plorar molt perquè va haver-hi dolor físic. Viure amb cruiximent no és agradable. Havia d'agarrar-me a les parets per anar al servei. Molt heavy! I una frustració: havia d'aprendre a fer coses d'algú que és la millor del món. Res del que fes estaria a l'altura. Va ser frustrant fins que vaig entendre que jo no havia de ser la Sandra, perquè per a això ella fa de doble en alguns moments, sinó explicar la seva història i vaig reconduir l'energia a ser el més fidel i respectuosa possible amb el karate, però conscient que el meu paper no era desenvolupar un bon bíceps sinó explicar el que li passa en la vida”.
Al costat d'Andrea Ros i Patrick Criado, completen el repartiment, els actors espanyols Ernesto Alterio, Antonio Durán "Morris", Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons i Chani Martín, i els actors japonesos Mizuki Yoshida, Denden i Ayako Fujitani.