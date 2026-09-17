Alerta teatral a la Terra: la matèria ha entrat en desintegració

Explicar aritmètica a la faràndula no és tasca impossible, però sí que resulta empresa difícil atenent a un art sustentat en el verb. “L’últim àtom” és, doncs, “una història de números, explicada amb lletres”. La durada, 90 minuts, sí constitueix una xifra rodona per a aquesta proposta que arriba a Terrassa per posar en marxa la temporada municipal d’arts escèniques. Jordi Oriol signa “una tragicomèdia apocalíptica tan divertida com emocionant”, com exposa la presentació d’un muntatge produït per Indi Gest que es representarà aquest dissabte, a partir de les 19 hores, al Teatre Principal.
El treball conté un biaix distòpic en paral·lel a un fet dramàtic familiar. La incertesa envaeix la humanitat. Mentre alts càrrecs assessors del govern s’autoimposen un ultimàtum per donar-hi resposta, una família s’enfronta a la desaparició de la filla i a la pèrdua de llenguatge de l’àvia. Si la paraula és font d’aprehensió de vida, sorgeix la convicció que allò que deixa d’anomenarse “deixa d’existir”. No obstant això, també emergeix el dubte de si allò que hom esmenta, s’acaba esdevenint. Un gabinet científic convocat d’urgència dissenya un pla per respondre a la desintegració de la matèria que permet la vida humana.
Terrenal
Amb música de Carles Pedragosa Torres, el muntatge és obra de Jordi Oriol, el director d’una producció que compta en el repartiment amb Joan Carreras, Carme Milán, Paula Malia, Carles Pedragosa, Lara Segur i Mia Esteve, que ha substituït en aquesta gira Clara Segura. El programa apunta que “L’últim àtom” és una història “terrenal”, però amb el cap als núvols. La pretensió de Jordi Oriol és continuar indagant “sobre els límits del llenguatge”, però aquesta vegada dialogant amb els termes de la ciència.
Alba Collado és ajudant de direcció en aquesta funció, mentre que Sílvia Delagneau González i Max Glaenzel Ribas són els encarregats de l’espai escènic i el vestuari de l’obra. L’espai sonor correspon a Rai Segura Raspall i la il·luminació, a David Bofarull Armengol. L’entrada per a l’espectacle inaugural de la temporada d’arts escèniques té un preu de 30 euros.