El triomf doble de la "Giselle" més inclusiva a Terrassa

Una, en dissabte a la tarda, horari convencional. L'altra, divendres al matí, adaptat per a entitats socials, com adaptada va ser l'obra aquell dia. El Ballet de Barcelona va omplir LaFACT de Terrassa amb l'espectacle "Giselle" amb una proposta colorista i dramatitzada, dinàmica i emocionant.
Els ulls esbalaïts i els rictus de satisfacció, al costat d’altres expressions d’alegria, eren una bona mostra d’una jornada, per a molts, inoblidable. Centenars de persones van assistir aquest passat divendres a la primera sessió relaxada de ballet per a persones amb necessitats diverses, que es va celebrar a LaFACT Cultural amb un espectacle adaptat del Ballet de Barcelona. Per a l’ocasió, la companyia va canviar el format de l’obra “Giselle”, l’espectacle de dansa que l'endemà s'havia de presenta avui, en actuació convencional, al mateix equipament cultural.
La sessió de divendres va adaptar fins i tot l’hora de celebració en una convocatòria fruit de la cooperació dels impulsors de la iniciativa, la xarxa Apropa Cultura, la pròpia companyia de dansa i LaFACT Cultural. La intenció d’aquestes propostes és que tothom pugui gaudir d’un espectacle de qualitat, siguin quines siguin les seves necessitats. Els espectadors es poden moure o expressar emocions amb menys rigideses que en les obres tradicionals, en un context més flexible. A LaFACT Cultural es van donar cita membres d’entitats socials que treballen en àmbits com la discapacitat intel·lectual, la salut mental, les addiccions, la gent gran o l’acollida d’immigrants.
Sinopsi
La peça porta al públic a conèixer la Giselle, una jove i innocent pagesa enamorada del jove Loys. Les coses no són el que semblen quan es descobreixen alguns dels grans secrets que portaran la protagonista a una situació límit. L'obra és un contrast entre la bellesa del món sobrenatural i la realitat de les emocions humanes, "que mostra com el poder de l’amor pot transcendir fins i tot la mort", segons explicava LaFACT.
Al primer acte. en un petit poble rural, Giselle, una jove delicada i apassionada per la dansa, s’enamora d’Albrecht, un noble disfressat de plebeu. La seva història d’amor pren un gir tràgic quan Giselle descobreix el seu engany i el seu compromís amb una altra dona, Bathilde. Envaïda pel dolor, Giselle perd el seny i mor, deixant el poble immers en la tristesa.
Al segon acte, en el bosc il·luminat per la lluna, l’esperit de Giselle s’uneix a les Wilis, esperits de noies traïdes en l’amor. Liderades per Myrtha, les Wilis atrauen els homes a la seva perdició mitjançant una dansa implacable. "Albrecht visita la tomba de Giselle per plorar-la, i les Wilis el converteixen en el seu objectiu per venjar-se. L’amor etern i el perdó de Giselle el protegeixen de la seva ira, i el seu esperit finalment troba la pau", afegien els organitzadors.
Història
El Ballet de Barcelona va ser fundat per Carlos Renedo (Barcelona) i Chase Johnsey (Florida) tots dos amb una llarga trajectòria al món de la dansa, incloent-hi companyies com Les Ballets Trockadero, l'English National Ballet de Londres i el Metropolitan Opera House de Nova York. Juntament amb la directora associada Carolina Masjuan, esdevenen una referència internacional amb ballarins de més de 15 nacionalitats, com subratlla LaFACT.
Es tracta d'una companyia professional de dansa clàssica i contemporània, "lliure d'expectatives corporals poc realistes, sense discriminació ètnica ni de gènere, que practica el tracte just, la transparència i la inclusió".
Dirigida artísticament per l'estatunidenc Chase Johnsey, és la companyia privada de dansa contemporània i clàssica referent del país, fundada el maig de 2019 pel mateix Johnsey, i els catalans Carlos Renedo i Carolina Masjuan.
Amb vuit espectacles en el seu repertori, la companyia ha fet ja 124 actuacions per a més de 90.000 espectadors. A més de la seva extensa gira per Catalunya, ha trepitjat escenaris d'altres localitats del país com Alacant, Múrcia, Logronyo, Mallorca i Menorca, i també ha establert una presència internacional amb les seves gires per França i Andorra.
Els seus artistes internacionals han representat la companyia com a artistes convidats en diverses gales de dansa per països com Suècia, Japó, Eslovàquia, Suïssa i Estats Units. El Ballet de Barcelona ha ballat dos anys consecutius en el prestigiós Ubumuntu Arts Festival a Ruanda (Àfrica), així com en la passarel·la de moda de la 080 Barcelona Fashion en la seva edició 2021 per al dissenyador The (Real) García, en la seva edició de primavera 2023 per a Escorpion, i en la seva edició de tardor 2023 fent l'obertura de la setmana de la moda amb 080 Reborn.
La del passat cap de setmana va ser la segona vegada que la companyia presenta un espectacle del seu repertori a la Factoria Cultural de Terrassa.